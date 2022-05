Nokia 6310: il cellulare più amato torna su Amazon ad appena 52€

Nokia 6310 (2021) è la versione moderna di uno tra i cellulari che hanno riscosso maggior successo nei confronti del pubblico: un mito intramontabile. Proprio come in passato, il dispositivo conferma la sua immediatezza in fase di utilizzo: un apparecchio intuitivo, decisamente consigliato anche per il pubblico senior.

Cellulare Nokia 6310 in offerta su Amazon ad un prezzo stracciato

Il cellulare Nokia si distingue per uno schermo curvo da 2,8 pollici. Dimensioni generali estremamente contenute, a tutto vantaggio della portabilità e della maneggevolezza: un device leggerissimo ed ergonomico.

La versione moderna del celebre telefono di Nokia ha mantenuto inalterate forma e stile, adattandosi però ai gusti attuali del pubblico: tasti ampi, menu ingranditi, radio e molto altro ancora. Niente paura: risponde all’appello anche l’intramontabile Snake. Ottime performance in termini di durata: la batteria presente a bordo assicura un utilizzo continuativo per più giornate.

