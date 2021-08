Nokia 5.3 sta ricevendo, proprio in queste ore, l'agognato l'aggiornamento ad Android 11. Cosa cambierà con la nuova iterazione del software?

Nokia 5.3 e Android 11: un bel connubio

Quando Android 11 è stato rilasciato l'anno scorso, HMD Global ha rilasciato una roadmap in cui mostrava quando i suoi dispositivi idonei avrebbero ricevuto l'update. Il device avrebbe dovuto ricevere l'aggiornamento del sistema operativo nel quarto trimestre del 2020, ma ciò non è mai avvenuto. Con oltre sei mesi di ritardo, è finalmente arrivato l'update del software per il telefono di fascia media di casa Nokia.

L'annuncio è stato fatto oggi sul forum del Nokia Community da un membro dello staff, il quale ha rivelato che l'aggiornamento ad Android 11 per il Nokia 5.3 sarebbe stato disponibile a ondate. I Paesi di seguito riportati rappresentano la prima ondata, anche se si legge che tutti dovrebbero vedere il firmware entro il 6 agosto:

Cambogia;

Hong Kong;

India;

Indonesia;

Laos;

Macau;

Malaysia;

Birmania;

Nepal;

Sri Lanka;

Svizzera;

Taiwan;

Vietnam.

Di seguito è riportato il log delle modifiche per l'aggiornamento:

Si possono gestire le conversazioni e tutti i messaggi in un unico posto;

Autorizzazioni una tantum: basterà concerere autorizzazioni una tantum alle app che richiedono il tuo microfono, fotocamera o posizione;

Aggiornamenti di sistema di Google Play: ancora più correzioni per la sicurezza e la privacy inviate al telefono, direttamente su Google Play;

Patch di sicurezza di Google 2021-06.

Ci sono ancora molti telefoni Nokia che devono ancora ricevere l'aggiornamento ad Android 11 e fra questi troviamo il Nokia 5.4, 1.4, 6.2, 7.2 e 9 PureView. L'ultima roadmap pubblicata a maggio afferma che tutti i device verranno aggiornati entro la fine del terzo trimestre, ma ciò non sembra essere molto probabile. Staremo a vedere.

Nokia

Smartphone