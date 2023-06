Nokia 2660 Flip torna sul mercato ed è subito effetto NOSTALGIA

Sempre più giovani della Generazione Z e Millennials sono incuriositi ed attratti dai “dumbphone” per distinguersi dai loro coetanei e, sfruttando questa tendenza, HMD Global ha deciso di riportare sul mercato l’iconico Nokia 2660 Flip in una versione attuale e moderna.

Questo nuovo telefono Nokia è pronto per sbarcare in Italia in colorazioni vivaci ed accattivanti, a 16 anni di distanza dal lancio del modello originale.

Caratteristiche, prezzo e disponibilità di Nokia 2660 Flip

HMD Global ha registrato un notevole incremento della sua quota di mercato nel settore dei telefoni a conchiglia. Sempre più consumatori intendono prendersi delle piccole pause dagli ampi display dei loro smartphone e si prevede che questo trend, nato negli Stati Uniti, porterà ad una crescita del 5% nel mercato dei feature phone solo in Nord America per i prossimi cinque anni.

Il Nokia 2660 Flip originale è stato lanciato nel 2007, ma il primo flip phone dell’azienda è arrivato sul mercato nel lontano 1998. Tuttavia, a 25 anni dal suo primo debutto, i consumatori sentono l’esigenza di limitare il tempo trascorso di fronte agli schermi e di “riconnettersi” con gli altri, con sé stessi e con ciò che li circonda.

Le nuove e coloratissime versioni del Nokia 2660 Flip si distinguono fin da subito per un design a conchiglia elegante e molto resistente, con la tipica e gradevole sensazione in fase di chiusura accompagnata dall’immancabile schiocco.

Dotato di una fotocamera posteriore per scattare foto in stile lo-fi Y2K, con settimane di autonomia, possibilità di inviare SMS ed effettuare chiamate, è l’ideale per staccare dalla frenesia digitale e magari concedersi un po’ di divertimento con l’immortale Snake. Attualmente, il Nokia 2660 Flip è già disponibile al prezzo di 79,99 euro.