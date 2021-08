Uno smartphone per tutti i giorni non è difficile da trovare, soprattutto se pensi che in offerta c'è Nokia 2.4. Su Amazon lo paghi appena 109,90€ approfittando del ribasso del 31%. Lo ricevi gratuitamente a casa e sopratutto in pochissimo tempo. Eccezionale? Senza ombra di dubbio.

Nokia 2.4: cosa devi sapere su questo smartphone

Voler acquistare un telefono adatto a tutti i giorni significa non voler per forza un top di gamma, ma bensì lo stretto necessario per poter svolgere le proprie necessità. Nokia 2.4 in questo eccelle perché a un prezzo bassissimo ti mette a disposizione più delle funzioni base.

Con il suo display da 6.5 pollici non ti potrai lamentare di una visione di bassa qualità. L'ampiezza unita sia alle cornici abbastanza sottili e alla risoluzione HD+ ti consentono di fare tutto ciò che vuoi, persino guardati contenuti in streaming.

All'interno trovi un processore potente che con 3 GB di RAM e memoria espandibile ti assicurano un'autonomia più che sufficiente. Puoi scaricare applicazioni, salvare immagini e video senza farti problemi.

Anche il comparto fotografico è funzionale visto che monta una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 megapixel e una lente per scattarti selfie da 5 megapixel.

Dal punto di vista degli aggiornamenti non c'è nessun rischio di rimanere indietro visto che hai Android 10 già montato e un supporto garantito per i prossimi due anni a venire.

Infine hai anche un'ottima batteria da 4500mAh, il chip NFC e il sensore posteriore delle impronte digitali.

Acquista subito il tuo smartphone Nokia 2.4 su Amazon a soli 109,90€. Lo ordini e lo ricevi gratuitamente a casa in pochissimo tempo, sia che sei membro Prime che cliente standard. Le spedizioni avranno inizio a partire dal 27 agosto, ossia da domani,

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone