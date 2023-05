Nokia 110 (Dual SIM): il ritorno all'era dei tasti a soli 32€

Siete degli amanti del vintage oppure avete bisogno di un telefono semplice e facile da usare che non sia uno dei modernissimi smartphone? Su Amazon potreste approfittare dello sconto riguardante il bellissimo Nokia 110 con un’anima moderna in un corpo che ricorda il passato d’oro dei cellulari. Il suo prezzo è di 32,50 euro con la possibilità di riceverlo in pochissimo tempo senza ulteriori spese di spedizione grazie ad Amazon Prime.

Nokia 110: telefono di altri tempi

Progettato per resistere all’usura quotidiana, il Nokia 110 è realizzato in resistente policarbonato sagomato per adattarsi ottimamente al palmo della mano. Potrete divertirvi tutto il giorno con il lettore MP3, la radio FM, Snake e altri giochi entusiasmanti come si faceva una volta. Il sistema operativo è il rivisitato Nokia Serie 30+ con il gioco amatissimo e conosciutissimo Snake preinstallato.

Posteriormente è presente anche una comoda fotocamera VGA, mentre anteriormente spicca il display QQVGA da 1.77 pollici. Presente anche una memoria interna espandibile con MicroSD fino a 32 GB. Tra le altre funzioni vi è la torcia LED, il Dual SIM per collegare due diverse utenze telefoniche e la possibilità di collegare degli auricolari con il jack Audio 3.5 mm. Insomma, con questo dispositivo tornerete davvero indietro nel tempo con tanta affidabilità e resistenza. Al prezzo di soli 32,50 euro farete un affare d’oro su Amazon.

