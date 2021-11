Nokia 105, il più classico fra i feature phone

L'account Weibo ufficiale di Nokia Mobile ha annunciato ieri che il suo prodotto di punta, il Nokia 105, ha vinto un grosso premio.

Nokia 105: spedizioni da record in tutto il mondo

La serie Nokia 105 attualmente in vendita include una versione 2G e una versione LTE. I prezzi di questi feature phone sono rispettivamente di 129 yuan (20 dollari) e 229 yuan (36 dollari). È realizzato in policarbonato resistente all'usura, che contiene il gene “anti-caduta” tipico del brand. Viene spedito in tre colorazioni: nero, blu e rosso. Questo telefono cellulare è dotato di un design ergonomico che si adatta perfettamente alla mano dell'utente.

Inoltre, il Nokia 105 è dotato anche di una tastiera a isola, che può facilmente comporre messaggi di testo e numeri. Questo ci riporta alla nostra età giovanile della “digitazione alla cieca“. In termini di esperienza, è dotato di un jack per cuffie da 3,5 mm. Puoi utilizzare la radio integrata per ascoltare la musica in qualsiasi momento e, allo stesso tempo, si può anche giocare a “Snake” su uno schermo da 1,77 pollici.

Naturalmente, il Nokia 105 eredita anche la funzione “classica” dei telefoni di un tempo: la torcia. Ecco le specifiche tecniche:

Display a colori QQVGA da 1,77 pollici (160 × 120 pixel);

Piattaforma software Nokia Serie 30+;

4 MB di RAM, 4 MB di ROM;

Reti: GSM 900/1800 (UE); 850/1900 (Stati Uniti);

Radio FM, Torcia;

Doppia SIM (mini SIM);

Dimensioni: 119 x 49,2 x 14,4 mm;

Peso: 73,2 g;

Connettività: connettore per caricabatterie Micro-USB 2.0, connettore AV da 3,5 mm;

ùBatteria da 800 mAh con fino a 14,4 ore di conversazione e 18,2 giorni in standby.

Commentando il lancio, Ajey Mehta, Vice President e Region Head, APAC e India, HMD Global, ha dichiarato: