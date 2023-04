Nokia 105 e 110 UFFICIALI: nuovi feature phone con connettività 4G

HMD Global ha presentato due nuovi telefoni in grado di offrire un’alternativa più che affidabile rispetto ai moderni smartphone: Nokia 105 e Nokia 110, che però non rinunciano alla connettività 4G.

Grazie alla sua leadership nella categoria dei feature phone, forte di incassi pari ad un miliardo di dollari nel 2022, HMD Global lancia questi cellulari Nokia che assicurano una lunghissima durata in fase di utilizzo.

Nokia 105 e 110: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Questi prodotti consolidano l’impegno dell’azienda nel garantire un accesso globale all’avanguardia tecnologica con prezzi accessibili, non solo nel mercato degli smartphone ma anche in quello dei feature phone. Viviamo un momento storico in cui gli utenti sono preoccupati per il crescente costo della vita e si fa sempre più accentuato un ritorno alle tendenze degli anni ’90.

Immagini

Nokia 105 4G, grazie alla sua batteria di lunga durata ed a funzionalità user-friendly, come un’ampia tastiera, un display da 1,77 pollici con tecnologia IPS ed un’interfaccia utente intuitiva, rende la connessione e l’uso del dispositivo più confortevoli che mai. Inoltre, con il supporto vocale 4G e HD, è possibile godere di chiamate importanti con una qualità eccellente. Il design classico, ma contemporaneo in nano texture, si adatta perfettamente alla mano, consentendo di affidarsi completamente al proprio dispositivo in ogni situazione frenetica.

Nokia 110 4G è equipaggiato con una batteria da 1450 mAh che permette otto ore di conversazione in 4G e 12 giorni di standby. Inoltre, è disponibile la modalità di risparmio energetico. La tastiera ampia aiuta la composizione dei testi, mentre la tecnologia IPS del display migliora la riproduzione dei colori e l’angolo di visualizzazione per una visione nitida durante la scrittura, la navigazione o l’intrattenimento con Snake. Non manca il browser Opera Mini per soddisfare le esigenze degli utenti moderni. Il design moderno con colori e texture Midnight Blue ed Arctic Purple rende questo feature phone appetibile per tutti.

Nokia 105 4G e Nokia 110 4G saranno disponibili all’acquisto in Italia dalle prossime settimane: prezzo, configurazioni e colorazioni verranno comunicati in seguito.