NoiTel: Promo SuperJump ora con 120GB a 7,99€

La Promo SuperJump di NoiTel è disponibile online fino al 30 Novembre 2021 a meno di 8 euro al mese.

Promo SuperJump: i dettagli

La tariffa low-cost del virtuale NoiTel offre un bundle di 120 Giga di traffico dati in 4G su rete Vodafone, minuti senza limiti di chiamate verso tutti gli operatori fissi e mobili nazionali e 50 SMS sempre verso tutti. Il tutto a soli 7,99 euro ogni mese, invece di 8,99€ mensili. Tutti i Giga disponibili mensilmente possono essere utilizzati alla massima velocità di 60 Mbps in download e di 30 Mbps in upload.

Nel canone mensile sono comprese gratuitamente le opzioni LoSai e Call Conference, l’Avviso di Chiamata, il servizio di navigazione in hotspot e l’ascolto della Segreteria Telefonica.

Inoltre, in roaming sono disponibili 5 Giga di internet da usufruire ogni mese per i viaggi all'interno dell'Unione Europea.

Come potete vedere, la tariffa in questione rispetto alle precedenti versioni è stata rimodulata in positivo mantenendo lo stesso costo mensile. Con la Super Jump ora sono infatti disponibili 20 Giga al mese in più.

Costi ed altro

Questa promozione è attivabile da tutti i clienti, anche per gli attuali, sia tramite portabilità che per nuove attivazioni ed ha un costo iniziale pari a 5 euro una tantum. Il contributo richiesto per la SIM è invece di 10 euro.