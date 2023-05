No Man's Sky: la versione PlayStation 5 con lo spaziale sconto del 50%

No Man’s Sky è un titolo ispirato alle avventure e ai mondi più amati della fantascienza classica. Potrete esplorare un’intera galassia, conoscere pianeti e forme di vita diverse e fare fronte ai pericoli che incontrerete. In No Man’s Sky, ogni stella è la luce di un sole lontano, attorno al quale orbitano pianeti ricchi di vita: voi potrete visitare tutti quelli che vorrete. Volate dallo spazio profondo alle superfici dei pianeti, senza schermate di caricamento e senza limiti.

In questo universo infinito generato in maniera procedurale scoprirete creature e luoghi che nessun altro giocatore ha mai visto, e che forse non vedrà mai. Include i seguenti aggiornamenti principali a seguito del lancio: Foundation, Pathfinder, Atlas Rises, NEXT, The Abyss, Visions, l’aggiornamento BEYOND 2.0, Synthesis, Living Ship, Exo Mech, Desolation e l’aggiornamento 3.0, ORIGINS, Next Generation, Companions, Expeditions, Prisms, Sentinel e Outlaws.

Insomma, cosa state aspettando? A soli 24,90 euro No Man’s Sky deve far parte della vostra personale libreria di gioco soprattutto se avete una PlayStation 5. Inoltre con Amazon Prime potrete godere di spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.