Nell'industria cinese degli smartphone, la ricarica rapida è una delle direzioni in cui si stanno orientando diversi produttori. È un settore in forte crescita ed ecco perché perché sentiamo parlare di una nuova soluzione ogni pochi mesi. A questo proposito, il prossimo Xiaomi 11T Pro che arriverà sul mercato questo mese supporterà anche una ricarica rapida da 120 W. Il produttore non ha ancora rivelato il tempo di ricarica del terminale in questione. Giusto per avere un riferimento, il Mi 10 Ultra lanciato lo scorso anno supportava anch'esso la fast charge cablata da 120 W; ci volevano solo 23 minuti per caricare completamente la batteria.

XIaomi: la tecnologia di ricarica da 120W è super sicura

Molti pensano che queste tecnologie di ricarica rapida avranno sicuramente un impatto negativo sulla durata della batteria. Diversi utenti ritengono anche che ci siano problemi di sicurezza, o entrambi. Per dare una risposta a ciò, The Verge ha intervistato il capo delle comunicazioni internazionali di Xiaomi e portavoce globale Daniel Desjarlais per parlare degli sforzi dell'azienda nella tecnologia di ricarica rapida.

Innanzitutto, come funziona la 120W? Il dirigente ha spiegato:

È come avere due ingressi diversi per riempire il gas della tua auto e due serbatoi separati”. Quindi funziona come altre tecnologie di ricarica rapida ad alta potenza. “Ora, invece di riempire a una certa velocità un lato, puoi riempirne due contemporaneamente. Tutto questo viene fatto sul lato del telefono, il caricabatterie emette 120 watt e invece di cercare di spingere il massimo di cinque volt, un singolo canale lo divide in due, tre, quattro canali. Questo ci permette di aumentare tutto, tutto viene fatto a 20 ampere.

Per quanto riguarda la questione della durata della batteria, Daniel ha affermato che fornirebbe un'esperienza quasi identica a quella di altre batterie per telefoni cellulari più tradizionali. Ha detto:

Questo è qualcosa che abbiamo davvero, davvero pesantemente testato”, dice. “In generale, per questo livello di ricarica con le batterie con cui l'abbiamo testato, dopo 800 cicli di ricarica avrai ancora l'80% di salute della batteria. Ora, quel 20 percento potrebbe sembrare “oh wow, sto perdendo il 20 percento”, ma è abbastanza standard praticamente in tutte le tecnologie di ricarica. 800 cicli, per la maggior parte delle persone, saranno circa due anni. Quindi è abbastanza solido.

Per fare un confronto, Apple afferma che la batteria agli ioni di litio dell'iPhone “può mantenere l'80% della sua capacità originale durante 500 cicli di ricarica completi“. Se i dati del test di Xiaomi sono accurati, la durata della batteria dovrebbe essere in linea con le normali prestazioni.

Alla domanda se l'utilizzo di un caricabatterie più lento migliorerebbe ulteriormente la salute della batteria, Daniel ha affermato che “ci sono differenze relativamente minime tra i due. Ovviamente, la situazione ottimale sarebbe sì, utilizzare il caricabatterie più lento se si carica durante la notte e utilizzare il caricabatterie veloce per situazioni più urgenti.”

In termini di problemi di sicurezza, il funzionario del marchio ha affermato che ci sono miriadi di test in merito condotti anche da aziende di terze parti. Inoltre, il dispositivo stesso dispone di ben 34 diverse funzioni di protezione della batteria:

Generalmente questo è uno dei motivi per cui questa tecnologia sta uscendo ora per i mercati globali. Volevamo assicurarci di rispettare tutti i regolamenti, ma anche che fosse incredibilmente sicuro per tutti.

Tuttavia, non c'è davvero alcun danno in un tale sistema di ricarica? Ad esempio, i telefoni che utilizzano metodi di ricarica più tradizionali possono essere più sottili o possono ospitare batterie più grandi? Secondo Daniel, non ci sono effetti negativi. Tuttavia, il caricabatterie effettivo è più grande della media.

Xiaomi crede che la sua tecnologia di ricarica rapida continuerà a prosperare diventando uno standard nei mesi futuri., Ad esempio, all'inizio di quest'anno, la compagnia asiatica ha dimostrato un prototipo di sistema di ricarica rapida da 200 W. Questo permetteva di caricare una batteria da 4000 mAh in 8 minuti. A questo Daniel ha detto solo: “Che arrivi o meno [in un prodotto commerciale] è qualcosa che dovrai aspettare e vedere“.

The Verge ha anche chiesto se gli utenti facenti parte del mercato globale di Xiaomi consideranno questo elemento come un fattore deterrente nella scelta di un nuovo prodotto. Desjarlais ha così risposto:

Per noi, penso che il grande obiettivo qui sia che ci sono molte persone là fuori che considerano la ricarica rapida una caratteristica estranea. Ma ci sono anche molte persone là fuori per le quali questo è un grande valore aggiunto. È qualcosa di cui non ti rendi davvero conto di quanto sia bello per la tua vita quotidiana finché non devi correre fuori dalla porta per prendere un taxi in cinque minuti e il tuo telefono non è davvero carico.

