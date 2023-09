Huawei Mate 60 Pro: arriverà nel mercato internazionale?

Huawei Mate 60 Pro è da poco stato annunciato in Cina; il device, un vero top di gamma che non rinuncia a nulla, dispone di una scheda tecnica impressionante e ha un comparto fotografico premium. Oggi scopriamo che il terminale non verrà distribuito e commercializzato nei mercati globali ma rimarrà una prerogativa della Cina. Per il momento è questa la decisione, ma tutto potrebbe cambiare in futuro.

Insieme al modello Mate 60 standard, la compagnia asiatica ha tolto i veli all’ammiraglia super esclusiva Huawei Mate 60 Pro. Lo smartphone, che abbiamo già analizzato nell’articolo di lancio, è già in vendita nel mercato locale interno ma oggi, con sommo dispiacere per i fan europei (e non solo), scopriamo che la serie di punta non arriverà da noi. In Europa si può acquistare però il Mate 50 Pro che su Amazon costa solo 999,99€, spese di spedizione incluse, che è un ottimo cameraphone, potente e dal design mozzafiato.

Huawei Mate 60 e Mate 60 Pro non arriveranno in Europa, per ora

Come detto, la line-up di Huawei è molto interessante per molteplici ragioni; il modello Pro, ad esempio, presenta un nuovo processore HiSilicon Kirin e ed è il primo prodotto consumer al mondo a supportare le chiamate via satellite. Purtroppo non verrà distribuito fuori dalla Cina continentale. Lo riporta la compagnia cinese nel corso di un’intervista rilasciata al portale di Android Authority. Al momento sembra che ci sia l’intenzione di non commercializzarlo al di fuori del territorio interno, ma non è ancora detta l’ultima parola. L’azienda ha menzionato poi il solo dispositivo Pro ma non ha lasciato dichiarazioni sulla variante vanilla.

I telefoni di Huawei, soprattutto quelli della serie Mate, sono molto apprezzati in Cina; anche nel resto del mondo sono molto apprezzati quindi questa notizia potrebbe non rendere proprio contenti i fan della società asiatica.

All’interno dei nuovi Mate troviamo il SoC Kirin 9000s, una novità assoluta di questi tempi anche perché permette di utilizzare le reti 5G, grandi assenti nei device di Huawei in questi ultimi quattro anni per via del ben statunitense. Su questo processore one abbiamo i dettaglia ma sappiamo solo che è potente quanto lo Snapdragon 888 di Qualcomm.

