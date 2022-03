Apple non lancerà un iMac Pro da 27", per ora

Secondo quanto si apprende, sembra che l'OEM di Cupertino non abbia intenzione di svelare nuovi computer AiO (all in one, detti anche iMac) con pannelli da 27 pollici nel futuro. Stando a quanto si evince da fonti vicine all'azienda, Apple ha abbandonato l'idea di portare in commercio un iMac Pro da 27″ nel 2022. Probabilmente, potremmo vedere qualcosa di simile nel corso dell'anno prossimo.

A ribadirlo sono fonti vicine alla questione provenienti dal portale americano 9to5Mac; le indiscrezioni suggeriscono che Tim Cook si concentrerà sui nuovi portatili per tutto l'anno. Nessun iMac di grandi dimensioni, dunque, rassegnatevi.

iMac Pro: dobbiamo dirgli addio definitivamente?

Di fatto, con il debutto del nuovissimo Mac Studio, la mela ha deciso di togliere dal commercio l'iMac da 27 pollici Intel; questa scelta ha portato molti tipster e media internazionali a prevedere un debutto di un'iterazione Pro dell'AiO lanciato lo scorso anno, magari con CPU M1 Max o Ultra. Non di meno, la mela ha ribadito il suo impegno nel voler togliere dal mercato tutte le soluzioni con chipset Intel Core. Peccato però che una variante da 27 pollici non sia contemplata, per ora.

Finora, l'analista Ross Young ha sempre ribadito che un ‌iMac‌ Pro era nell'ordine delle cose. Ora però, il tipster non pensa più che questo prodotto arriverà nel 2022. Addirittura, non dobbiamo aspettarcelo per l'estate. Anche le varie fonti di 9to5Mac confermano ciò. Al contrario, in molti concordano nel dire che una versione con M2 dell'iMac da 24″ è prossima alla presentazione: o in ottobre o, peggio, durante il keynote primaverile del prossimo anno.

Tuttavia, in molti pensano che vedremo un iMac Pro prima o poi. Onestamente, con l'arrivo di un Mac Studio e un iMac commerciale con M1, crediamo che ci sia un GAP nell'intera line-up di Apple, proprio per via dell'assenza di un all in one più generoso. Voi cosa ne pensate?

Credete che vedremo un iMac 27″ con M2 o un modello Pro con CPU Max/Ultra? Fatecelo sapere.