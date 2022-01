NitroPhone 2: quando Google Pixel 6 punta tutto sulla sicurezza

Siete innamorati del design di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro ma siete alla ricerca di un device che sappia proteggere la vostra privacy a 360°? Se la risposta è affermativa, sappiate che Nitrokey ha presentato i nuovi NitroPhone 2 e NitroPhone 2 Pro, ovvero delle versioni modificate di Google Pixel 6/6 Pro al cui interno è presente il sistema operativo GrapheneOS.

Nitrokey presenta NitroPhone 2: particolari Google Pixel 6 con GrapheneOS

La seconda generazione di smartphone – l'azienda aveva lanciato NitroPhone 1 basato su Google Pixel 4a – sfrutta il processore Titan M2 di Google e aggiunge ad esso alcune feature particolari, tra cui l'”automatic kill switch” che permette di spegnere automaticamente i device dopo un determinato lasso di tempo.

Gli smartphone, inoltre, vengono venduti sprovvisti dei servizi Google (GMS) e delle applicazioni proprietarie del colosso di Mountain View (è possibile installarli manualmente in un secondo momento); inoltre, dispongono anche di un particolare software che impedisce l'accesso delle applicazioni a informazioni sensibili come il codice IMEI, il numero della SIM, il Mac Adress e altro.

Per chi è alla ricerca di un device estremamente sicuro e non ha timore di spendere 300 euro in più, l'azienda permette di acquistare anche una singolare versione degli smartphone di Google sprovvisti di qualsivoglia sensore, microfoni e fotocamere. La ricerca di questo livello di sicurezza ha un costo piuttosto salato:

NitroPhone 2 viene commercializzato a 899 euro

NitroPhone 2 Pro viene commercializzato a 1255 euro

Infine, NitroKey assicura fino a quattro anni e mezzo di aggiornamenti software.