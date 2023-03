NiPoGi Fanless: mini PC potente, ad un prezzo mai visto prima

Il mini PC NiPoGi Fanless è un prodotto di ultima generazione dotato di una serie di caratteristiche avanzate che lo rendono ideale per le esigenze di business, istruzione e intrattenimento. Al momento, il dispositivo è in sconto del 27% su Amazon, il che lo rende ancora più attraente per chi cerca un mini computer efficiente ed economico, ad un prezzo di soli 188,93 euro. Inoltre, grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, lo puoi pagare in comode rate a tasso zero.

NiPoGi Fanless: con questo prezzo le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Una delle principali caratteristiche del NiPoGi Mini PC è la sua CPU Intel Jasper Lake N5100 di 11a generazione, che offre prestazioni affidabili e stabili in termini di velocità e capacità di elaborazione. La litografia Intel Celeron N5100 a 10 nm e la frequenza massima di 2,8 GHz lo rendono ancora più potente del processore N5095 da 15 W. Inoltre, la bassa dissipazione di potenza di solo 6 W rende il NiPoGi Mini PC altamente efficiente dal punto di vista energetico.

Il mini computer NiPoGi è anche dotato di una memoria RAM da 8 GB e uno SSD M.2 da 256 GB, il che lo rende altamente performante. Inoltre, il dispositivo consente anche di espandere lo spazio di archiviazione in più modi, come l’aggiunta di un HDD/SSD da 2,5″ fino a 2 TB, l’uso di una scheda SD fino a 128 GB e l’utilizzo di due porte USB 3.0 per un ulteriore disco rigido.

Il NiPoGi Mini PC è senza ventola, il che lo rende silenzioso e confortevole durante l’utilizzo. Inoltre, il design poroso della copertura del dispositivo aiuta a rimuovere il calore in modo efficace, il che lo rende un’ottima scelta per l’home theater, l’ufficio di registrazione, le riunioni e altre attività. Il design della base magnetica di questo Mini PC lo rende altamente portatile e flessibile. È possibile posizionare il dispositivo in orizzontale per risparmiare spazio o rimuoverlo per posizionarlo in verticale. Inoltre, il mini computer è dotato di numerose opzioni di connessione, tra cui HDMI, VGA, USB 3.0 e 2.0, audio, LAN e una porta Tipo C.

In conclusione, il mini PC NiPoGi Fanless è un prodotto di alta qualità che offre prestazioni efficienti ed economiche. Questo dispositivo viene fornito con una garanzia di soddisfazione del prodotto di un anno e un servizio di assistenza tecnica a vita. Inoltre, grazie al favoloso sconto del 27% su Amazon, lo puoi acquistare ad un prezzo di soli 188,93 euro. Affrettati a comprarlo se sei interessato, i pezzi disponibili sono davvero pochi.

