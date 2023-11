NiPoGi AK1 in offerta a 149€: 8/256GB e Intel Alder Lake ad un PREZZO WOW

Il NiPoGi AK1 Plus è un potente e compatto computer desktop che offre prestazioni eccezionali a un prezzo sorprendentemente conveniente. Attualmente disponibile su Amazon a soli 149,00€ invece di 259,99€, questo mini PC rappresenta un’opportunità straordinaria per chi cerca un sistema desktop affidabile e performante.

Questo mini PC è equipaggiato con la più recente CPU Intel Alder Lake-Ν95 di 12a generazione, che offre prestazioni notevolmente migliorate rispetto ai suoi predecessori, con un aumento del 30% rispetto ai modelli basati su Gemini Lake.

Questo significa che il NiPoGi AK1 Plus è in grado di gestire senza sforzo l’intrattenimento, lo streaming video, la navigazione web e il lavoro quotidiano. Una delle caratteristiche distintive di questo mini PC è la sua configurazione di memoria. Con 8 GB di RAM DDR4 e un veloce SSD M.2 da 256 GB, il sistema offre spazio di archiviazione ampio e una rapida velocità di esecuzione. Inoltre, è possibile espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione aggiungendo un SSD o un HDD SATA da 2,5 pollici (non incluso).

Il NiPoGi AK1 Plus supporta una qualità video eccezionale con risoluzione 4K UHD e doppio schermo, grazie alle sue porte HDMI. Questo consente di utilizzare due schermi contemporaneamente per migliorare l’efficienza del lavoro e la produttività. La connettività wireless è affidabile e veloce, grazie al supporto di WiFi dual-band 2.4G/5G e Bluetooth 4.2.

La confezione include il mini PC, un cavo HDMI, un supporto VESA, un alimentatore e un manuale utente. Il NiPoGi Mini PC è un’ottima scelta per chi cerca un computer desktop potente, compatto e conveniente. Approfitta dell’offerta attuale su Amazon e porta a casa questo mini PC versatile e performante ad un prezzo speciale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.