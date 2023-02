Nintendo Switch: su eBay il prezzo è uno dei più bassi di SEMPRE

Continua a calare il prezzo della Nintendo Switch, l’amata console di casa Nintendo ora acquistabile in forte sconto grazie al coupon sconto di eBay CASA23 da inserire prima di procedere con l’acquisto. In questo momento, infatti, la console è disponibile al prezzo scontato di 245,70 euro invece di 329,99 euro con un taglio di prezzo di quasi 100 euro per l’edizione con Joy-Con Rosso Neon e Blu Neon.

Nintendo Switch: la console è sempre più conveniente grazie al coupon sconto di eBay

La Nintendo Switch è una delle console più desiderate, ma anche una di quelle che ha sempre mantenuto alto il suo costo. Adesso, invece, il suo prezzo inizia a scendere in modo significativo grazie alle offerte in corso su eBay dove è facile trovarla a meno di 300 euro. Stiamo parlando della versione rivisitata del 2022 che vi permetterà di godervi l’esperienza completa di una console da casa, anche senza televisore. Nel caso in cui, invece, voleste godere di uno schermo più ampio, inserite la console nella base e giocate in HD sulla vostra TV.

Per sfruttare l’offerta in corso e acquistare il Nintendo Switch su eBay al prezzo scontato di 245,70 euro invece di 329,99 euro vi basta inserire il coupon sconto CASA23 prima di procedere con l’acquisto. La promozione è disponibile a tempo limitato e il prezzo, quindi, potrebbe aumentare a breve. Il consiglio è di sfruttare al volo l’occasione e acquistare subito la console nella sua colorazione Rosso e Blu.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.