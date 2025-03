Nintendo Switch + Switch Sports + 12 mesi di abbonamento a soli 276,90 euro

Una combo difficile da rifiutare: Nintendo Switch + Switch Sports + 12 mesi di abbonamento, il tutto in sconto a 276,90 euro, un prezzo molto conveniente. La stagione di Comunioni, Cresime e lauree è vicina… Quindi puoi fingere di dover fare un regalo e comparti finalmente la Switch, completa di sottoscrizione e Switch Sports.

Il pacchetto include una console Nintendo Switch di seconda generazione, la versione migliorata della console originale, con una batteria che dura fino a 9 ore, un design leggermente ottimizzato e le stesse funzionalità ibride tra modalità portatile e casalinga.

Come pagare 276,90 euro questo set? Ti basta andare su eBay, a questo link, e inserire il codice sconto PSPRMAR25 per avere uno sconto direttamente nel carrello. Il prezzo iniziale, infatti, è di 329,90 euro.

Cosa sapere sulla promo

La promozione, valida su eBay, ti da accesso alla console, al gioco e all’abbonamento di 12 mesi. Vediamo nelle specifico di cosa si tratta.

La console Nintendo Switch in sconto utilizza un processore NVIDIA Custom Tegra con una frequenza di 768 MHz e dispone di 4 GB di RAM. Lo schermo è un LCD da 6,2 pollici con risoluzione 1280×720 pixel. La console supporta Wi-Fi e Bluetooth, e consente l’espansione della memoria tramite schede MicroSD fino a 2 TB.

Il gioco incluso nel pacchetto, invece, è Nintendo Switch Sports, coinvolgente e davvero divertente. Include otto sport diversi come pallavolo, badminton, bowling, calcio, e altri. Questo gioco sfrutta i controller Joy-Con per offrire un’esperienza di gioco interattiva e immersiva, permettendo ai giocatori di muoversi fisicamente per controllare i personaggi.

Infine, lo sconto ti permette di accedere a un anno di abbonamento a Nintendo Switch Online, che offre accesso a servizi come il multiplayer online, la possibilità di scaricare giochi classici NES e SNES, e la possibilità di salvare i dati di gioco online. Questo abbonamento è essenziale per giocare online con altri utenti e per accedere a contenuti esclusivi.

In generale, questo pacchetto è ideale per chi cerca una console versatile con un gioco sportivo divertente e un accesso completo ai servizi online di Nintendo, risparmiando.