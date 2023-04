Nintendo Switch OLED Zelda Edition: prenotala OGGI, la ricevi DOMANI

Ci siamo: se sei un fan della saga di The Legend of Zelda e vuoi vivere al meglio l’attesa verso il nuovo capitolo Tears of The Kingdom, non puoi perderti questa occasione.

Su Amazon puoi preordinare la Nintendo Switch OLED in edizione speciale Zelda a soli 359 euro. Si tratta di una console unica e limitata, decorata con motivi ispirati alla serie e al nuovo gioco. Ma affrettati, perché se preordini entro oggi la riceverai a casa domani con Prime.

Nintendo Switch OLED Zelda Edition: una console per veri fan di Link

Nintendo Switch OLED è una versione migliorata della console ibrida di Nintendo, che ti permette di giocare dove, quando e con chi vuoi. La novità principale è lo schermo OLED da 7 pollici, che offre colori intensi e un contrasto elevato, per un’esperienza di gioco appagante in modalità portatile e da tavolo. La console ha anche uno stand regolabile più largo, una base con porta LAN, 64 GB di memoria interna e un audio migliorato.

L’edizione speciale Zelda è dedicata al nuovo capitolo della saga, Tears of The Kingdom, che uscirà a maggio. La console ha il retro e i Joy-Con dorati con un design ispirato al gioco, mentre la base ha il noto stemma di Hylia della serie. Il gioco non è incluso nella confezione, ma puoi già prenotarlo separatamente.

Non perdere l’occasione di preordinare ora la Nintendo Switch OLED in edizione speciale Zelda su Amazon a soli 359 euro e preparati a immergerti nel mondo di Hyrule come mai prima d’ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.