Nintendo Switch OLED Zelda Edition è già in offerta: primo sconto su Amazon

Ti piace The Legend of Zelda e non vedi l’ora di giocare al nuovo episodio della serie? Allora non perdere tempo e approfitta della fantastica offerta che Amazon ha riservato per te.

La speciale Nintendo Switch OLED Zelda Tears of The Kingdom Edition è in offerta a soli 341,90 euro invece di 359,99 euro, con uno sconto del 5% e la consegna immediata. Ricorda che il gioco non è incluso, ma puoi prenotarlo a parte sempre su Amazon.

Se preferisci, puoi acquistarla venduta e spedita direttamente da Amazon al suo prezzo ufficiale, con tutte le garanzie del caso per eventuale reso.

La splendida Nintendo Switch OLED dedicata a Tears of the Kingdom

Questa edizione speciale della console è dedicata al nuovo capitolo della saga, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che uscirà il 12 maggio 2023. La console presenta un design esclusivo ispirato al gioco, con il simbolo dell’Hylian Crest sul dock e sul retro della console, e i colori blu e oro sui Joy-Con.

La macchina è dotata di uno schermo OLED da 7 pollici che offre immagini più vivide e contrastate, una base regolabile per la modalità tavolo, una porta LAN integrata nel dock per una connessione più stabile, una memoria interna da 64 GB e un audio migliorato.

La Nintendo Switch OLED Zelda Tears of The Kingdom Edition ti permetterà di immergerti nel mondo di Hyrule come mai prima d’ora, esplorando le sue terre e le sue isole volanti con la libertà di scegliere il tuo percorso e le tue azioni. Potrai anche sfruttare le nuove abilità di Link, come il potere delle lacrime che gli consentono di manipolare il tempo e lo spazio.

Il gioco non è incluso nella confezione, ma puoi preordinarlo separatamente o insieme ad altri accessori tematici, come il Pro Controller o la custodia per il trasporto.

Si tratta della prima offerta per questa specialissima edizione quindi non fartela scappare. La Nintendo Switch OLED Zelda Tears of The Kingdom Edition può essere tua a soli 341 euro. Da non perdere.

