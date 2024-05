Nintendo Switch OLED: l'edizione limitata di Super Mario costa pochissimo grazie al COUPON!

Nintendo Switch è quella console che non può proprio mancare nel salotto di un appassionato di gaming. E quest’oggi potrai prendere il nuovissimo modello OLED in una veste esclusiva. Parliamo della “Limited Edition” dedicata a Super Mario, in colorazione totalmente rossa. E mentre il prezzo iniziale si attesta sui 369,90€, inserendo il coupon “PSPRMAY24” in fase d’acquisto, potrai pagarla solo 282,39€!

Tutte le caratteristiche di Nintendo Switch OLED Super Mario Edition

Il design di Nintendo Switch OLED Super Mario Edition è un vero capolavoro, caratterizzato da una scocca completamente rossa, arricchita da dettagli sul retro, come la siluette di Mario e le monetine sotto la paratia.

Questa edizione speciale include tutte le funzionalità avanzate che rendono questa console un’esperienza di gioco eccezionale. Lo schermo OLED da 7 pollici, più grande e luminoso rispetto al modello standard, offre una qualità visiva sorprendente, migliorando notevolmente l’esperienza di gioco. Il supporto regolabile permette di giocare in modo confortevole in qualsiasi posizione, mentre gli altoparlanti migliorati forniscono un suono più ricco e coinvolgente.

Grande novità è anche la porta Ethernet integrata che assicura una connessione internet cablata più stabile, fondamentale per il gioco online. Inoltre, la console offre una maggiore capacità di archiviazione con 64GB di memoria interna, il doppio rispetto al modello base, garantendo spazio sufficiente per i tuoi giochi e contenuti preferiti.

Nella confezione speciale troverai la console, i Joy-Con rossi, un dock con design esclusivo, un cavo HDMI, un adattatore per CA e un cavo USB!

Porta a casa un pezzo di storia del videogioco con Nintendo Switch OLED Super Mario Edition, ma ricorda che per pagarla 282,39€ dovrai inserire il codice “PSPRMAY24” in fase d’acquisto.