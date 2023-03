Nintendo Switch OLED in offerta su Amazon: ultimi pezzi rimasti

Grande occasione su Amazon per portarsi a casa la Nintendo Switch OLED di colore bianco ad un prezzo di soli 308 euro invece di 349. Segnaliamo che sono poche le unità rimaste e che a questo prezzo rischiano di andare presto a ruba: se non vuoi perdere l’occasione ti consigliamo di approfittarne subito.

Nintendo Switch OLED: la console più desiderata nella sua versione migliore

Perché dovresti scegliere Nintendo Switch OLED? Innanzitutto, il modello bianco è esteticamente elegante e si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento. Inoltre, la console offre prestazioni visive superiori rispetto alla precedente versione, grazie al display di tipo OLED da 7 pollici con colori vivaci e contrasto elevato.

Senza dimenticare poi che la console dispone di un sistema audio potenziato per un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente e di una maggiore memoria interna rispetto al modello precedente per memorizzare un numero maggiore di giochi.

Nintendo Switch OLED è compatibile con tutti i giochi per Nintendo Switch, inclusi quelli disponibili in formato digitale, e offre la possibilità di giocare in modalità portatile, da tavolo o TV. E con il nuovo supporto regolabile incorporato nella parte posteriore della console puoi regolare l’angolazione di visualizzazione in base alle tue esigenze in un modo più sicuro e stabile rispetto al passato.

Non perdere allora l’opportunità di acquistare la tua Nintendo Switch OLED su Amazon a prezzo scontato e preparati a vivere un’esperienza di gioco portatile senza precedenti.

