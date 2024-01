Nintendo Switch OLED in Edizione Speciale "Super Mario" è in sconto col COUPON esclusivo!

Sei un fan di Super Mario? Allora l’edizione speciale di Nintendo Switch OLED dedicata al nostro idraulico di fiducia è imperdibile per te. In questo momento, con il coupon “CASA24” potrai risparmiare, pagandola solo 280,80€ invece dei classici 349,99€ di listino. Scopriamo tutte le peculiarità di questa console.

Nintendo Switch OLED: l’edizione di Super Mario è fantastica

La novità più interessante di questo modello è il display OLED, che supera il suo predecessore LCD del 70%, creando un’esperienza di gioco più coinvolgente, con colori più luminosi, saturi e dettagli più nitidi. Questo contribuisce a rendere i giochi ancora più realistici e coinvolgenti, regalando un’immersione totale nel mondo virtuale.

La presenza di un ampio stand regolabile aggiunge un tocco di versatilità alla console, consentendo di giocare in modalità da tavolo in qualsiasi posizione desiderata, risultando perfetto per le sessioni di gioco con amici o in famiglia. La base della console non è solo funzionale ma anche pratica, grazie alla sua porta LAN che offre una connessione Internet più stabile, cruciale per le sfide online nei giochi competitivi come Mario Kart 8 Deluxe e Splatoon 2.

Con 64 GB di memoria interna, Nintendo Switch Super OLED offre un’ampia capacità di archiviazione per salvare più giochi, assicurando che gli utenti possano godersi una vasta libreria di titoli senza preoccuparsi dello spazio.

L’edizione speciale Mario aggiunge un tocco di nostalgia per i fan del celebre idraulico italiano. La console, i controller Joy-Con e la base sono tutti in un rosso ispirato a Mario, con una sagoma dinamica del personaggio sul retro della base, e persino qualche moneta nascosta per gli occhi attenti.

