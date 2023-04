Nintendo Switch OLED: disponibile l'edizione speciale The Legend of Zelda

Nintendo ha appena rilasciato la sua edizione speciale OLED della Nintendo Switch decorata con motivi ispirati alla famosa serie The Legend of Zelda. La console è disponibile su Amazon ad un prezzo di 359,99 euro in taratura limitata. Inoltre, grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, la puoi acquistare pagandola in comode rate a tasso zero, anche se non sei possiedi una busta paga.

Nintendo Switch OLED: l’edizione speciale limitata di The Legend of Zelda sta andando a ruba

La parte anteriore della base della Nintendo Switch OLED è adornata con lo stemma di Hylia, iconica immagine della serie The Legend of Zelda. Mentre la parte posteriore della console e i Joy-Con sono dorati con un design ispirato a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

La Nintendo Switch OLED è già conosciuta per la sua migliore grafica rispetto alla sua controparte precedente, tuttavia questa edizione speciale aggiunge un tocco di eleganza e raffinatezza alla console. Il design ispirato alla serie The Legend of Zelda rende il dispositivo molto attraente per i fan della serie, ma anche per chi cerca un’esperienza di gioco unica e di alta qualità.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è l’ultimo capitolo della serie di videogiochi di The Legend of Zelda, che ha visto il debutto del primo gioco nel 1986. Questo titolo è stato da subito molto apprezzato dai fan della serie. Il gioco offre un’esperienza di gioco avvincente e coinvolgente con una storia appassionante e una grafica spettacolare.

In conclusione, la Nintendo Switch OLED Edizione Speciale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è una console molto attraente per i fan della famosa serie. Questo dispositivo è disponibile finalmente su Amazon e rappresenta un’ottima scelta per chi cerca una console unica nel design. Acquistala subito a un prezzo di 359,99 euro e non dimenticare di attivare il finanziamento Cofidis come metodo di pagamento, per poterla pagare in comode rate a tasso zero. Ma affrettati, i pezzi a disposizione sono limitati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.