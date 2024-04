Nintendo Switch OLED costa solo 272€ con il COUPON esclusivo!

Non hai mai giocato a capolavori quali The Legend of Zelda: Breath of the Wild o Super Mario Odyssey? Allora è proprio il momento di acquistare una Nintendo Switch OLED. Il nuovo modello della console, dotato di uno schermo di altissima qualità e altre chicche, è ora scontato a soli 272,99€! Il trucco per averla a questo prezzo è inserire il codice “PSPRAPR24” nel momento dell’acquisto!

Tutte le caratteristiche di Nintendo Switch OLED

La novità più corposa di questo modello è sicuramente il suo schermo OLED da 7 pollici, che permette di avere colori più vivaci e neri più intensi, offrendo un contrasto eccezionale!

Il design è stato, poi, rinnovato per massimizzare la versatilità e il comfort. Il supporto posteriore regolabile si adatta a ogni posizione, permettendo di goderti i tuoi giochi preferiti sia in modalità TV che portatile. E non mancano i joy-con, arricchiti da sensori di movimento migliorati e delle funzioni esclusive come il lettore di amiibo!

Sotto il cofano, la Nintendo Switch OLED è alimentata dal processore NVIDIA Tegra X1, che assicura prestazioni fluide. E con i 64 GB di memoria interna, espandibili tramite scheda microSD, oltre a una batteria che garantisce fino a 9 ore di autonomia, la libertà di gioco è senza limiti.

La console è perfetta sia per le avventure in solitaria sia per le sfide multiplayer, supportando fino a 8 controller contemporaneamente. Inoltre, la sua libreria di giochi è immensa e include classici come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e Animal Crossing: New Horizons, assicura che ci sia sempre un nuovo mondo da esplorare.

Prendi anche tu Nintendo Switch OLED e vivi le avventura che l’hanno resa iconica. Ricorda che per averla a 272,99€ dovrai inserire il codice “PSPRAPR24“!