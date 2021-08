Nintendo Switch Lite nella sua colorazione turchese è in promozione su Amazon a soli 183,22 euro. Il ribasso del 17% corrisponde a uno sconto effettivo di 36,77 euro che rende l'acquisto un vero e proprio affare. Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano, ma affrettatevi perché i pezzi a disposizione sono veramente pochi.

Nintendo Switch Lite: prezzo imbattibile!

La console da gioco Nintendo Switch Lite altro non è che la sorella minore della Switch. Disponibile in questa sua colorazione turchese, consente di giocare a centinaia di giochi ovunque si vada. Celebre per essere leggera e compatta, per l'appunto, tale variante è stata ideata per consentire ai player di affacciarsi al mondo Nintendo e d'iniziare ad amarlo in quella che è la sua vastità.

Trattandosi di una versione “semplificata” della console originale, questa non è dotata di joycon estraibili. Ciò significa che possono essere giocati solo quei titoli che comprendono al loro interno la modalità portatile. Ad esempio la saga Super Mario e The Legend Of Zelda.

L'abbonamento online permette di accedere a una community molto vasta e d'incontrare nuovi amici con cui condividere ore di gioco e passioni comuni. Per quanto riguarda il lato componentistica, merita un accenno la batteria che ha un'autonomia compresa tra le 3 e le 7 ore a seconda del titolo che si sta giocando. Il display, invece, ha un'ampiezza da 5,5 pollici ed è un LCD con risoluzione 1280×720 pixel.

Puoi acquistare la Nintendo Switch Lite in colorazione Turchese su Amazon a soli 183,22 euro. Acquistatela oggi e ricevetela in 48 ore se siete abbonati a Prime.

