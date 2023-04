Nintendo Switch: l'edizione speciale Mario finalmente in sconto

La Nintendo Switch edizione speciale Mario è un must-have per tutti i fan del famoso idraulico italiano. La console presenta una colorazione rosso e blu che rende omaggio al costume di Mario, ed è accompagnata da due controller joy-con rossi con laccetti blu, un’impugnatura joy-con blu, una base per Nintendo Switch Rossa e una console Nintendo Switch per la prima volta Rossa. La confezione include anche una custodia blu e Rossa (edizione speciale Mario) e una pellicola protettiva. Tutto questo oggi finalmente è in sconto del 11% su Amazon, un’occasione imperdibile per acquistare un’edizione speciale limitata ad un prezzo vantaggioso di soli 339,99 euro.

Nintendo Switch: le scorte a disposizione di questa edizione limitata sono quasi finite

La Nintendo Switch è una console rivoluzionaria che offre la possibilità di giocare ovunque ci si trovi grazie al suo schermo da 6,2 pollici con touch screen multi-touch capacitivo. La console si trasforma facilmente da un sistema casalingo a un sistema portatile, e ciò significa che i giocatori possono godere di un’esperienza da console casalinga completa in qualsiasi momento e ovunque si trovino. Inoltre, fino a otto console possono essere collegate tramite connessione locale, per giocare in multiplayer dove, quando e con chi si vuole. La console permette inoltre di giocare in multiplayer online e anche in modalità da tavolo condividendo un Joy-Con a testa.

La console Nintendo Switch edizione speciale Mario è stata creata per celebrare il 35º anniversario di Super Mario Bros, uno dei giochi più famosi di tutti i tempi. La console presenta un design unico, con la colorazione rossa e blu che ricorda il costume di Mario. I fan della serie adoreranno i dettagli che richiamano il gioco, come ad esempio la presenza della M di Mario sulla console e sulla base. La custodia protettiva in edizione speciale Mario è un’aggiunta fantastica alla console, poiché proteggerà il dispositivo e i controller durante i trasporti. Inoltre, la pellicola protettiva proteggerà lo schermo da eventuali graffi e danni.

La Nintendo Switch edizione speciale Mario è stata progettata per offrire un’esperienza di gioco straordinaria ai fan della serie e a tutti coloro che amano giocare. Il dispositivo presenta una vasta gamma di giochi, tra cui alcuni dei titoli più famosi di tutti i tempi, come ad esempio The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e Mario Kart 8 Deluxe. Inoltre, i giocatori possono accedere a una vasta gamma di giochi indie e di terze parti, che offrono un gameplay straordinario.

In conclusione, la Nintendo Switch edizione speciale Mario è una console eccezionale per tutti i fan del famoso idraulico italiano. Approfitta subito di questa promozione su Amazon e acquistala ad un prezzo scontato di soli 339,99 euro, ma affrettati, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.