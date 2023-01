Nintendo Switch: in OFFERTA su Amazon ad un OTTIMO PREZZO (-63€)

Continua a calare il prezzo della Nintendo Switch. La console di casa Nintendo è ora acquistabile in forte sconto grazie alla nuova offerta di Amazon. In questo momento, infatti, la console è disponibile al prezzo scontato di 266 euro invece di 329,99 euro con un taglio di prezzo di oltre 60 euro per l’edizione con Joy-Con Rosso Neon e Blu Neon. La promozione è a tempo limitato ed è disponibile tramite il link qui di sotto.

Nintendo Switch: la console è sempre più conveniente grazie alla nuova offerta di Amazon

Acquistare la Nintendo Switch costa, finalmente, di meno. La console, infatti, inizia a scendere di prezzo in modo significativo grazie alle offerte in corso su Amazon dove è facile trovarla a meno di 300 euro. La nuova occasione disponibile in questo momento è da cogliere al volo.

Lo sconto dedicato alla console di Nintendo è netto e permette di risparmiare oltre 60 euro in fase di acquisto. La versione in offerta è quella più apprezzata, con Joy-Con Rosso Neon e Blu Neon e con tutto quello che serve per giocare sia in mobilità che collegandosi al TV tramite la dock in dotazione.

Per sfruttare l’offerta in corso e acquistare la Nintendo Switch su Amazon al prezzo scontato di 266 euro invece di 329,99 euro è possibile fare riferimento al link che trovate qui di sotto. La promozione è disponibile a tempo limitato e il prezzo, quindi, potrebbe aumentare a breve. Il consiglio è di sfruttare al volo l’occasione e acquistare subito la console.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.