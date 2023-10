Nintendo Switch GRATIS con la nuova offerta Sky: come funziona

Ora, grazie a Sky, puoi ottenere una Nintendo Switch gratis mentre ti immergi in un mondo di spettacoli mozzafiato, film emozionanti e serie TV coinvolgenti. Ti spieghiamo come funziona questa offerta unica.

Nintendo Switch gratis con Sky: come funziona l’offerta

Chiunque ami i videogiochi e l’intrattenimento di prima classe capirà quanto sia affascinante questa nuova offerta di Sky. Per soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché i 44€ al mese tradizionali, puoi accedere a una serie di contenuti eccezionali che trasformeranno le tue serate in esperienze memorabili.

Questa offerta combinata Sky TV e Netflix + Sky Cinema è un vero e proprio pacchetto di intrattenimento premium. Ecco cosa puoi aspettarti:

Sky TV : Con Sky TV, hai accesso a una vasta gamma di programmi, da spettacoli a serie TV, documentari, notizie e le imperdibili produzioni Sky Original. Oltre alle serie TV italiane e internazionali, puoi seguire anche le ultime novità direttamente dagli Stati Uniti.

: Con Sky TV, hai accesso a una vasta gamma di programmi, da spettacoli a serie TV, documentari, notizie e le imperdibili produzioni Sky Original. Oltre alle serie TV italiane e internazionali, puoi seguire anche le ultime novità direttamente dagli Stati Uniti. Sky Cinema : Con oltre 200 prime visioni all’anno , potrai goderti il meglio del cinema italiano e internazionale. I nuovi film Sky Original sono pensati apposta per te, offrendoti un’esperienza cinematografica senza paragoni.

: Con oltre , potrai goderti il meglio del cinema italiano e internazionale. I nuovi film Sky Original sono pensati apposta per te, offrendoti un’esperienza cinematografica senza paragoni. Netflix: Netflix è sinonimo di intrattenimento di alta qualità. Avrai accesso a tutte le sue serie TV, film, documentari e programmi per bambini. Inoltre, puoi mantenere il tuo account Netflix esistente o crearne uno nuovo per guardare Netflix su Sky Q e su tutti i tuoi dispositivi. E per rendere l’affare ancora migliore, riceverai Netflix piano Base in HD 720p su uno schermo alla volta e senza interruzioni pubblicitarie.

Ora, veniamo alla parte più eccitante di questa offerta. Abbonandoti al pacchetto Sky TV e Netflix + Sky Cinema a 29,90 euro al mese per 18 mesi, riceverai in regalo una Nintendo Switch. Questa console di gioco ti aprirà le porte a mondi virtuali incredibili, consentendoti di giocare con amici, sfidare avversari e scoprire le avventure più straordinarie.

La console ti verrà consegnata a casa entro Natale, quindi può diventare anche un perfetto regalo da fare a te stesso o a qualcuno. Aderire all’offerta, invece, devi farlo adesso: e siamo sicuri che non vorrai perdere tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.