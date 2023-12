Nintendo Switch OLED (edizione Mario) a 329€ su Amazon: corri a prenderla

Se stai cercando la nuova console di casa Nintendo o semplicemente stai cercando un modo per rendere il tuo tempo libero più coinvolgente e divertente, la Switch OLED potrebbe essere l’acquisto perfetto per te. La pagherai soltanto 329,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; cosa aspetti? A questa cifra è semplicemente imperdibile anche perché è l’edizione rossa dedicata a Super Mario.

Nintendo Switch OLED su Amazon: Best Buy a meno di 330€

Il punto di forza principale di questa versione della Nintendo Switch è il suo schermo OLED da 7 pollici. Di fatto, grazie a questa unità godrai di colori più vivaci, contrasti più profondi e neri più intensi, il che si tradurrà in un’esperienza visiva più coinvolgente e immersiva. Questa è una console famosa per la sua versatilità. Puoi giocare mentre sei in movimento, grazie alla modalità portatile, oppure potrai attaccarla alla TV per un’esperienza di gioco su grande schermo. Inoltre, la modalità da tavolo consente di condividere il divertimento con amici e familiari ovunque tu sia.

C’è un vasto catalogo di giochi tra cui scegliere; scatena la tua voglia di avventura con “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” o vivi un’esperienza rilassante con Animal Crossing, ma non solo. Ci sono tantissimi giochi di terze parti, così avrai sempre una varietà di opzioni per l’intrattenimento. Con la possibilità di staccare i controller Joy-Con e condividere il divertimento con amici in modalità locale o online, potrai unirti a competizioni di kart in “Mario Kart 8 Deluxe” o sfidare i tuoi amici in avvincenti duelli in “Super Smash Bros. Ultimate”. È anche comoda da tenere in mano durante le sessioni di gioco prolungate. Infine, l’autonomia top garantita dalla batteria migliorata farà in modo che tu possa godere di titoli emozionanti senza preoccuparti di doverla ricaricare frequentemente. A soli 329,00€ non puoi lasciartela sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.