Nintendo Switch a rate: solo 11€ al mese con Vodafone

Vuoi Nintendo Switch ma preferisci il pagamento a rate abbinando magari un’offerta per internet a casa? Vodafone ti propone il pacchetto che fa per te: sottoscrivendo un’offerta di Rete Fissa Family Plan o Internet Unlimited puoi avere Nintendo Switch a 10,99 euro al mese per 24 mesi.

Nintendo Switch a rate con Vodafone: come attivare l’offerta

Per poter acquistare la tua Switch con Vodafone devi innanzitutto attivare un piano di Rete Fissa Vodafone tra Family Plan o Internet Unlimited.

Con Internet Unlimited hai la connessione linea fissa con fibra alla massima velocità, chiamate da telefono fisso illimitate, modem WiFi 6 Station e una SIM dati con 1 GB al mese a 27,90 euro al mese.

Con Family Plan, invece, a 34,9 euro al mese hai tutto questo ma con una SIM Mobile che include minuti illimitati, SMS illimitati e Giga illimitati alla massima velocità.

Quale delle due sceglierai dipende da te, la certezza è che dopo puoi aggiungere la tua Nintendo Switch in 24 comode rate da 10,99 euro al mese ciascuna da sommare al costo dell’offerta internet.

Una volta sottoscritto il piano concorderai il giorno della consegna della tua console direttamente con l’operatore che ti aiuterà in fase di acquisto. Successivamente, potrai anche disdire l’offerta di Rete Vodafone Fibra: continuerai a pagare le rate delle console fino a estinzione del debito.

Nintendo Switch con Vodafone ti permette dunque di avere la console più desiderata e amata del mercato insieme a una connessione di rete internet alla massima velocità. Per saperne di più, visita la pagina ufficiale.

