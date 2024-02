Nintendo Switch: a 259,90€ è imperdibile, compratela ADESSO

Sei alla ricerca di una nuova console di punta, versatile e potente come poche? Bene, allora la Nintendo Switch rappresenterà la soluzione perfetta per te e le tue esigenze. Oggi su Amazon, potrai portartela a casa con soli 259,90€, IVA inclusa e con spese di spedizione comprese. Non lasciartela sfuggire e corri a prenderla adesso, prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. Altresì, sappi che avrai accesso a tantissimi vantaggi esclusivi con Prime: c’è la consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, si potrà dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, avrai accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Nintendo Switch: ecco perché comprarla

La Nintendo Switch è una console famosa per la sua versatilità senza precedenti. Puoi giocare in modalità TV collegando la la stessa alla tua TV di casa, trasformandola in una vera e propria stazione gaming da salotto. Ma la magia inizia quando la staccherai dalla base: in modalità portatile, sarai in grado di portare i tuoi videogame preferiti ovunque tu voglia.

Infatti, sappi che avrai accesso a una vasta libreria di prodotti, dai grandi classici ai titoli più recenti. Da “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” a “Animal Crossing: New Horizons“; ci sarà sempre qualcosa per ogni tipo di giocatore. Inoltre, con il Nintendo eShop ti avrai la possibilità di scaricare una varietà di giochi indie e classici retro. Allo stesso modo, sappi che è progettata per essere “social”. I Joy-Con inclusi consentono di utilizzarla facilmente in modalità multigiocatore con amici e familiari.

Corri a prenderla: grazie alle offerte del noto sito di e-commerce americano, potrai portare a casa la Nintendo Switch a soli 259,90€ su Amazon, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.