Nintendo Sports: sconto esagerato per il gioco per tutta la famiglia (-17%)

Oggi vi segnaliamo uno dei videogame più esplosivi di sempre ad un prezzo incredibile. Parliamo di Nintendo Sports per Nintendo Switch e Switch OLED. Non vi consigliamo di acquistarlo se avete la Switch Lite perché è un titolo da giocare alla TV con i joy-con al seguito. È pensato per tutta la famiglia e costa solo 47,10€ con gli sconti di Amazon, spese di spedizione incluse. Il risparmio rispetto al prezzo originale è pari al 17% e volendo, potrete anche dilazionare questo importo in piccole soluzioni con Cofidis o con il sistema interno al sito (a patto che abbiate un profilo compatibile). L’IVA è inclusa e c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto; non di meno, potrete godere di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

Nintendo Sports a meno di 48€ su Amazon: occasione da non perdere

Ci sono tanti giochi da fare insieme ai vostri amici, da soli contro il computer, online con altri utenti: citiamo il calcio, il tennis, la pallavolo, il bowling o la Chambara. E finalmente arriva anche il Golf in questa rassegna. Con i sensori di movimento, Switch Sports vi farà catapultare nel pieno del divertimento con semplicità. Questo è un videogioco per tutta la famiglia; divertitevi con i vostri parenti, amici, da soli o con altri utenti direttamente da casa, sfruttando la connessione ad Internet. Sfidando le persone provenienti da tutto il mondo, otterrete dei punteggi e delle skin per personalizzare il vostro Mii (personaggio) ed entrare così nella Pro League.

Cosa aspettate? Nintendo Sports vi aspetta, pronto per farvi passare serate indimenticabili con le persone che amate. A soli 47,10€ è il miglior videogame da comprare se vi piacciono gli sport.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.