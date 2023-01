Nintendo a corto di spazio? Ecco la microSD DEFINITIVA (256GB)

Hai appena comprato un nuovo gioco sullo eshop, ma non sai cosa cancellare per poterlo installare? Non eliminare nessun gioco e amplia la tua memoria con questa Scheda MicroSD 256GB di Sandisk per Nintendo.

Al momento la puoi trovare su Amazon con un’incredibile offerta del 59% di sconto che ti permette di averla a soltanto 40,98€, straordinario vero? Non farti scappare questa offerta e acquistala subito prima che la promozione termini o il prodotto termini.

Con questa microSD di Sandisk la tua Nintendo Switch volerà

Ti sarà capitato sicuramente più di una volta di dover eliminare un gioco per poterne installare un altro perché hai la memoria completamente piena. Da adesso non sarà più un problema grazie a questa straordinaria Scheda MicroSD 256GB di Sandisk per Nintendo. Regalati un upgrade più che vantaggioso per la tua console in modo da non dover rinunciare a nessuno dei tuoi titoli preferiti.

Questa scheda di memoria è creata apposta per la tua Nintendo Switch, infatti a renderla unica è la sua colorazione gialla e l’iconica stella dell’universo di Super Mario. Con questa MicroSD avrai un avvio veloce dei tuoi giochi grazie alla velocità di lettura fino a 100 MB/s, ma sarai altrettanto veloce a scaricarli grazie alla velocità di scrittura fino a 90 MB/s.

Dalla grandezza di 256 GB puoi stare più che sicuro che lo spazio adesso non ti mancherà più. Ti basterà inserirla nell’apposito slot della tua Nintendo Switch per poterla iniziare a utilizzare fin da subito. Dal momento che è creata positivamente per la tua Nintendo puoi star certo che le prestazioni saranno sempre al top.

Acquista subito la tua Scheda MicroSD 256GB di Sandisk per Nintendo grazie allo straordinario sconto del 59% che trovi al momento su Amazon, in questo modo la pagherai solamente 40,98€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.