Ninja Detect Power Pro, il frullatore che sminuzza con 1200W di potenza

Ideale per chi ama frullati, non fa a meno di bevande proteiche ed è alla ricerca di un frullatore affidabile e di qualità. Ninja Detect Power Pro è un vero maestro della potenza in cucina e non ti fa dubitare mai della tua scelta. Il marchio è uno dei più famosi del web e se lo hai visto in azione, sai che la qualità è di casa. Con questo prodotto dalla tua parte hai un sistema in grado di macinare e sminuzzare qualunque genere di alimento, anche il ghiaccio. A soli 95,99€ su Amazon con uno sconto del 36%, è da acquistare con un click sul bottone giallo.

Ninja Detect Power Pro, il frullatore che non ha paura di niente

Molte volte i frullatori sono ottimi quando si mettono alla prova con alimenti morbidi o delicati come erbe aromatiche. Quando poi si parla di ghiaccio e di cibi più duretti, ahi! Non è il caso di Ninja Detect Power Pro che con la sua potenza eccellente e le sue lame affilate riesce a sminuzzare la qualunque. Dimensioni compatte per essere riposto in cucina senza problemi ma boccale che supera gli standard di mercato. Infatti ha una capacità massima di 1,9L e accoglie cibi di qualunque genere grazie all suo design squadrato invece che tondo.

Monta la caraffa sul motore, riempi il boccale con frutta, verdure, erbe, ghiaccio o qualunque altra cosa tu abbia bisogno. Hai dalla tua parte una potenza di 1200W e modalità automatiche o manuali. Grazie alla manopola puoi scegliere tra 10 velocità per soddisfare ogni esigenza ma se non sai bene come comportarti, attiva la tecnologia BlendSense. Cosa fa? Rileva in automatico le dimensioni degli ingredienti e regola sia la velocità che il tempo e le pulsazioni necessarie per rendere il composto finale omogeneo e delizioso.

A soli 95,99€ su Amazon con uno sconto del 36%, il Ninja Detect Power Pro è il frullatore da mettere in cucina. Aggiungilo ora al tuo carrello.