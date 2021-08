Nilox ha appena annunciato la sua prima action cam con doppio schermo chiamata “Dual-S“. Con due monitor non si perderà mai neanche un singolo istante delle proprie avventure.

Nilox Dual-S: le caratteristiche

Il noto marchio di tecnologia Nilox ha appena mostrato la sua prima action cam con doppio schermo (a colori, ovviamente) pensata per gli amanti dello sport e della natura.

Versatile e funzionale, la nuova Dual-S presenta uno schermo posteriore touch screen che consente di gestire le impostazioni foto e video con la massima comodità anche quando si praticano sport più estremi. Il display anteriore, invece, serve per i video selfie.

La fotocamera sportiva di Nilox può registrare clip video in 4K fino a 60 fps così da avere sempre tutti i dettagli in ogni situazione. C'è lo storage di memoria di 128GB per salvare foto fino a 24 Megapixel. L'OIS elettronico al suo interno permette di non avere tremolii in fase di ripresa e video stabili. Grazie alla lente ultra-wide a 170° si possono scattare foto panoramiche.

Ci sono molti accessori Nilox ufficiali che servono per rendere la action cam l'alleata principale della quotidianità. Troviamo gadget per gli spot invernali così come per quelli estivi. Può essere immersa fino a 30 metri sott'acqua grazie alla cover waterproof presente in confezione. Gli amanti delle immersioni ringrazieranno.

Non di meno, si può usare la action cam anche da remoto grazie al Wi-Fi e all'app Nilox dedicata che si può scaricare ufficialmente sia dal Play Store che dall'App Store. Da questo software si possono far partire i video, si può comandare l'articolo e molto altro ancora.

Ci sono due batterie da 1050 mAh in dotazione nella scatola di vendita. Nilox Dual-S costa 129,95€ e si può acquistare online e nei negozi offline.

Elettronica