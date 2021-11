Nike e Dyson entrano nel metaverso (UFFICIALE)

Nike e Dyson sono gli ultimi brand ad entrare nel magico mondo del metaverso, l'ultima moda del momento. Di fatto, con Facebook che ha appena annunciato Meta, la società cerca anche di costruire il metaverso, che sarebbe una “piattaforma Internet che sarà più immersiva“.

All'inizio di questa settimana, Nike ha svelato il suo mondo virtuale che è modellato sul suo quartier generale basato – a sua volta- sul popolare videogioco chiamato Roblox.

Questo segna uno l'ingresso dei primi grandi marchi che si uniscono al metaverso. Il nuovo spazio digitale è soprannominato “NIKELAND” e consentirà ai giocatori di equipaggiare i loro avatar con prodotti speciali del brand. Ricordiamo che NIKELAND è attualmente gratuito per chiunque visiti Roblox e offre anche alcuni giochi come “Tag“, “The Floor Is Lava” e “Dodgeball” all'interno della piattaforma.

Allo stesso modo, anche Dyson, un noto produttore di elettrodomestici di lusso, è entrato nel metaverso con un proprio mondo virtuale. L'azienda ha realizzato Dyson Demo VR, che presenta una tecnologia di visualizzazione e simulazione utilizzata anche dai suoi ingegneri. Questa tecnologia aiuta a testare, prototipare e sviluppare nuovi prodotti e software per l'azienda avente sede nel Regno Unito. Nella piattaforma virtuale, i clienti possono ora testare gli asciugacapelli, le piastre e le piastre del marchio dalle loro case.

In particolare, le due società sono le prime ad entrare nel metaverso. In altre parole, possiamo aspettarci presto che altri grossi brand importanti seguano presto l'esempio e abbraccino la realtà virtuale. In precedenza, avevamo anche riferito che Microsoft stava annunciando il suo Mesh, il prossimo passo nell'evoluzione di Microsoft Teams. Quindi sembra che presto ci muoveremo tutti verso un mondo VR più interattivo e coinvolgente.