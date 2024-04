Niente zanzare grazie a questa racchetta elettrica (-19%)

Sei stanco di essere disturbato dalle zanzare e non è ancora arrivata l’estate, che non ti lascerà nemmeno dormire a causa di questi fastidiosi insetti? Non perdere l’opportunità di acquistare questa fantastica racchetta elettrica elimina zanzare, attualmente in sconto del 12% su Amazon. Se porti a casa questo modello ora, non solo hai disponibile un prodotto da sfruttare anche la notte (totalmente autonomo) ma puoi anche acquistarlo ad appena 22,67€ invece di 27,99€.

Liberati dagli insetti, anche la notte: racchetta elettrica

La racchetta elettrica in questione è dotata di una potenza di 4000 V, pensata appositamente per eliminare tutto: zanzare, mosche ed altri insetti fastidiosi con un solo movimento del polso (oppure lasciandola attiva, poggiata su una superficie piana).

Inoltre, realizzata in resistente materiale ABS, la racchetta è leggera e facile da maneggiare. La rete elettrica a maglia fine invece impedisce la fuga delle zanzare, mentre la doppia rete di sicurezza avvolge la parte superiore e inferiore, per la tua massima sicurezza.

Da menzionare assolutamente l’utilissima modalità trappola automatica che sfrutta una lunghezza d’onda della luce UV 365 nm per attirare gli insetti e ucciderli. In questo modo, puoi posizionare la zanzariera elettrica in posizione verticale s la ricarica tramite il dock USB incluso nella confezione e lasciarla funzionare! Ottima anche la batteria integrata da 1200 mAh garantisce una lunga durata d’uso e può essere facilmente ricaricata in qualsiasi momento tramite il dock sopra citato!

Dotata di un LED integrato super luminoso, la racchetta elettrica può essere utilizzata anche di notte, offrendoti una protezione completa 24 ore su 24 in maniera totalmente autonoma. Non lasciarti scappare questa super offerta e assicurati delle serate estive tranquille e senza zanzare!