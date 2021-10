Niente più maglioni infeltriti con questo strumento magico Philips (12€)

La stagione più fredda dell'anno è alle porte e i maglioni stanno iniziando a fare la loro apparsa all'interno degli armadi. Tirandoli fuori però ti sarai accorto che alcuni di questi si sono rovinati, magari proprio i tuoi preferiti! A questo punto cosa fai, li butti? Assolutamente no perché con un semplice levapelucchi puoi farli tornare come nuovi! Su Amazon è in offerta il modello di Philips a soli 12,99€, un vero prezzo bomba dal momento che ti evita una spesa ancora più salata. Non ne approfitti?

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Levapelucchi Philips: si una in una sola mossa ed è magia

Quelle brutte palline di tessuto sui maglioni sono proprio antipatiche. Lavando questi capi + solito che si formino, ma con un semplice levapelucchi risolvi il problema in quattro e quattr'otto, letteralmente. Il modello che ti sto proponendo è firmato Philips quindi puoi stare sicuro che non solo è funzionante, ma anche delicato sui tuoi capi.

Di dimensioni super portatili non ti occupa spazio in più. Da utilizzare è semplicissimo: ti basta azionarlo con il suo interruttore e via. Ovviamente le lame sono protette da una copertura forata che intrappola i pelucchi senza correre rischi, non avere paura.

Al di sotto della lama è presente un contenitore che raccoglie tutto il materiale tagliato e che rende la fase di pulizia semplicissima. In più funziona grazie a due semplicissime pile quindi non devi stare lì a ricaricarlo ma bensì quando smetterà di funzionare, dovrai semplicemente sostituire le stilo.

Cosa stai aspettando? Acquista subito questo levapelucchi Philips e rendi i tuoi maglioni come nuovi: su Amazon lo paghi solo 12,99€. Le spedizioni sono gratuite per i membri Prime, se non lo sei scegli le consegne presso i punti di ritiro così non dovrai pagare neanche un euro in più.