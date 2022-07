Niente più cavi a penzoloni, con soli 4€ risolvi il problema (Amazon)

Puoi dire addio a tutti i cavi che ti danno sempre fastidio sulla scrivania, sul comodino o ovunque tu voglia. Con questo sistema che ti permette di tenerli in condizioni dignitose e soprattutto in ordine, hai proprio ciò di cui eri in cerca. Costa pochissimo e in confezione trovi ben 2 pezzi, li attacchi dove vuoi ed hai fatto.

Collegati ora su Amazon e approfitta del piccolo prezzo, con un click spendi appena 3,98€ e non ci pensi più.

Delle spedizioni non ti preoccupare: i servizi Prime sono attivi quindi se hai l’abbonamento non solo sono gratuite ma anche rapidissime.

Cavi sempre in ordine con questi organizer semplici e perfetti

Grazie alla presenza di quattro fori prestabiliti, questo organizer ti permette di fissare su una superficie a tua scelta i cavi che solitamente ti trovi sotto ai piedi quando sei alla scrivania. In questo modo non solo li metti in ordine, ma eviti di rovinarli passandoci sopra con rotelle di sedie o con scarpe.

Nello specifico sono dotati di una striscia biadesiva che semplifica l’attacco. Puoi scegliere un posto qualunque perché tengono perfettamente e una volta che li metti, non si staccano più. Legno, muro, vetro o mattonelle: non hai limiti.

Io li utilizzo in due modi differenti: ne ho uno attaccato alla scrivania, come già avrai capito e uno attaccato al comodino così quando stacco lo smartphone dalla carica il cavo non lo perdo sotto al letto. In più tengo ancorato anche un secondo cavo che utilizzo per tablet e dispositivi vari così quando devo fare il cambio, so già dov’è.

In fin dei conti con 8 spazi completamente a disposizione, puoi fare un po’ ciò che vuoi.

Cosa ne pensi? Io credo che sia l’ora di mettere un punto ai cavi in disordine. Acquista al volo su Amazon questi organizer per appena 3,98€ e non aspettare un secondo in più. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.