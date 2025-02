Niente odore di fritto ma buono come se lo fosse con la friggitrice ad aria Cosori

Hai praticamente smesso di friggere perché l’odore rimane impregnato nelle tende e per tutta la cucina per giorni e giorni? E se ti dicessi che puoi risolvere questo fastidioso problema senza spendere troppi soldi? Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la friggitrice ad aria Cosori a soli 119,99 euro, invece che 169,99 euro.

Forse potresti non vederlo da mobile ma considera che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 29% e dunque adesso ti permette di risparmiare ben 50 euro sul totale. Si tratta di un’offerta a tempo e quindi devi fare alla svelta. Tra l’altro se preferisci puoi pagare in comode rate da 24 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Friggitrice ad aria Cosori da 6 litri e 9 funzioni

Sono tantissime le caratteristiche che rendono la friggitrice ad aria Cosori uno dei migliori elettrodomestici che puoi acquistare oggi, oltre ovviamente al prezzo vantaggioso. Grazie al suo ampio cestello da 6 litri puoi cucinare per tutta la famiglia senza problemi.

Potrai goderti anche dei suoi 9 programmi preimpostati per cuocere tantissimi cibi in modo velocissimo. Ti basta mettere all’interno del cestello quello che desideri e premere un pulsante. È tutto semplice grazie al pratico pannello con display dove potrai anche decidere manualmente la temperatura da un minimo di 30 °C a un massimo di 230 °C. Potrai impostare un timer e incluso trovi un libro che contiene 30 ricette buonissime per stupire i tuoi ospiti.

Insomma una straordinaria occasione che non puoi assolutamente perdere. Ti ricordo che l’offerta scadrà a momenti quindi vai subito su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Cosori a soli 119,99 euro, invece che 169,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.