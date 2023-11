Next di Crédit Agricol è l'offerta under 35: canone zero per due anni

Il Gruppo Crédit Agricole presenta la sua innovativa offerta under 35, NEXT, che promette di cambiare il modo in cui i giovani vivono la loro esperienza bancaria. Una carta di debito Crédit Agricole Visa a canone zero per due anni, un consulente dedicato e una serie di straordinarie funzionalità la rendono un’opzione imbattibile.

Perché Next di Crédit Agricole conviene

NEXT è un pacchetto bancario progettato appositamente per i giovani under 35, tenendo conto delle loro esigenze, della loro flessibilità e della loro costante connettività. Uno dei principali punti di forza di NEXT è la carta di debito Crédit Agricole Visa con canone zero per i primi due anni. Questa carta è accettata online, nei negozi e in tutto il mondo, garantendo massima convenienza e utilità in ogni situazione.

Puoi mettere la tua carta “in pausa” con un semplice click in caso di smarrimento o furto, garantendo la massima protezione dei tuoi fondi. Inoltre, puoi gestire la tua carta direttamente dall’app, modificando i limiti di spesa e attivandola per i pagamenti online e all’estero.

Con NEXT, la tua banca è sempre a portata di app. Puoi visualizzare il tuo PIN dall’app o dall’home banking in qualsiasi momento e ovunque tu sia. Puoi anche richiedere e fissare un appuntamento in filiale con il tuo consulente dedicato, mentre le notifiche istantanee ti mantengono aggiornato su tutti i movimenti.

Crédit Agricole crede nel futuro dei giovani e offre una gamma di prodotti che crescono con loro. NEXT rappresenta una svolta nel mondo bancario per gli under 35: con una rete di filiali e un consulente dedicato, sei sempre in grado di ottenere assistenza e supporto quando ne hai bisogno. Attiva la promozione direttamente online e in pochi minuti.

