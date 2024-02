Nexo: ricevi fino a 185$ in BTC invitando i tuoi amici a iscriversi

Se sei alla ricerca di un modo per far crescere il tuo patrimonio con le criptovalute, Nexo è la piattaforma che fa al caso tuo. Con una serie di vantaggi e opportunità uniche, Nexo ti offre la possibilità di ottenere fino a 185 $ in BTC invitando semplicemente i tuoi amici.

Rendimenti, interessi, Nexo Card e tanto altro

Con Nexo, puoi acquistare oltre 70 asset digitali in pochi secondi utilizzando carta di credito o bonifico bancario istantaneo. E non è tutto: ogni acquisto ti permette di ottenere fino allo 0,5% di ricompense in criptovaluta, contribuendo così a far crescere il tuo patrimonio. Una delle caratteristiche più interessanti di Nexo è la possibilità di guadagnare interessi giornalieri su una vasta gamma di asset digitali, tra cui USDT, USDC, BTC e molti altri. Con rendimenti fino al 16%, potrai far crescere il tuo patrimonio in modo automatico e senza dover intervenire attivamente.

Grazie alla semplice e intuitiva interfaccia di Nexo, puoi acquistare e vendere criptovalute istantaneamente e senza commissioni aggiuntive. Che tu voglia fare trading istantaneo o impostare un prezzo desiderato, con Nexo è tutto possibile. Hai bisogno di liquidità? Con le Instant Crypto Credit Lines di Nexo, puoi ottenere prestiti garantiti dalle tue criptovalute, senza dover vendere i tuoi asset. Ottieni denaro contante o stablecoin e utilizzali per accrescere il tuo portafoglio o per finanziare nuovi investimenti.

La Nexo Card ti offre la possibilità di scegliere tra due modalità in un unico pacchetto. Con la modalità Credito, ottieni fino al 2% di cashback su ogni acquisto, mentre con la modalità Debito puoi guadagnare fino al 13% annuo sui tuoi asset inattivi. Condividi con i tuoi amici le opportunità offerte da Nexo e ottieni ricompense. Per ogni affiliato verificato, potrai ricevere fino a 185 $ in BTC, contribuendo così a far crescere il tuo portafoglio. Partecipa al Programma di affiliazione di Nexo e guadagna una quota dei ricavi ogni volta che un utente invitato guadagna interessi, scambia o prende in prestito fondi.

In conclusione, Nexo offre un’ampia gamma di servizi e vantaggi pensati per aiutarti a far crescere il tuo patrimonio con le criptovalute. Approfitta dell’offerta e inizia a guadagnare oggi stesso con Nexo.