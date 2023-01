Nexi: zero commissioni per i pagamenti fino a 10€

Si chiama “Micropagamenti” l’iniziativa che, per tutto il 2023, ti permette di ottenere il rimborso delle commissioni sui pagamenti fino a 10 euro effettuati tramite il tuo POS, sia con carta che tramite link di pagamento. Si tratta di una iniziativa gratuita a cui Nexi, leader in Italia nel mercato delle soluzioni di pagamento digitale, ha scelto di aderire insieme ad altre banche partner, con lo scopo di favorire una rapida ripresa dell’attività economica di esercenti e professionisti.

Come aderire all’iniziativa?

Per beneficiare del rimborso delle commissioni sui Micropagamenti sotto i 10 euro è necessario aderire all’iniziativa dal portale o dall’App Nexi Business. Il rimborso delle commissioni avverrà ogni 6 mesi negli estratti conto commissionali di giugno e dicembre. Va da sé, quindi, che per aderire all’iniziativa è fondamentale essere clienti Nexi e acquistare uno dei POS proposti dall’azienda. Se invece sei già cliente Nexi, puoi attivare l’iniziativa Micropagamenti in qualsiasi momento e gratuitamente.

Non hai un POS Nexi? Tutte le proposte

Scegli il POS giusto per la tua attività grazie a Nexi: tutti i terminali, oltre ad essere compatibili con l’iniziativa Micropagamenti, accettano tutte le carte (incluso PagoBANCOMAT anche in modalità contactless) e garantiscono l’accredito delle transazioni entro il giorno lavorativo successivo, direttamente sul tuo conto corrente.

Tra le offerte a canone zero Nexi propone SmartPOS Mini – da portare sempre con te – e Mobile POS, piccolo e leggero per incassare ovunque. Entrambi in promozione, applicano una commissione unica dell’1,89% per PagoBANCOMAT e carte europee e sono dedicati a titolari di Partita IVA o codice fiscale.

SmartPOS Mini a 129 euro in promozione (una tantum) include connessione Wi-Fi + 4G, pagamenti a distanza tramite link inviato via e-mail, ricevuta di pagamento digitale e firma digitale ed ecosistema di app utili per la tua attività.

a 129 euro in promozione (una tantum) include connessione Wi-Fi + 4G, pagamenti a distanza tramite link inviato via e-mail, ricevuta di pagamento digitale e firma digitale ed ecosistema di app utili per la tua attività. Mobile POS, in promozione a 15 euro una tantum, si collega allo smartphone via Bluetooth e con l’app Nexi Mobile POS associ il terminale a smartphone differenti per farlo utilizzare anche ai tuoi collaboratori.

Poi ci sono le offerte a canone mensile: si tratta di SmartPOS Cassa e SmartPOS, il terminale evoluto e intuitivo con servizi pensati per la tua attività. Entrambi applicano commissione su carte di credito europee e PagoBANCOMAT a 0,79%, credito d’imposta al 30% sulle commissioni, invio link di pagamento, connettività garantita in Wi-Fi + 4G con SIM integrata e traffico incluso e accettazione buoni sconto, buoni pasto e mance. In più, per i primi 24 mesi ricevi uno sconto di 5 euro.

SmartPOS Cassa a 54 euro al mese include installazione una tantum da 109 euro, registratore di cassa telematico, fatturazione elettronica e invio corrispettivi. SmartPOS, invece, include installazione una tantum da 70 euro, design funzionale con doppio schermo e stampante integrata.

Tutti i POS Nexi sono disponibili, in promozione, a questo link. Ricorda che per tutto il 2023 hai l’opportunità di ottenere un rimborso per le commissioni nei pagamenti sotto i 10 euro.

