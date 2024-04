Nexi, ricevi uno sconto del 50% sul canone di SmartPOS

Sei un imprenditore o un professionista alla ricerca di un nuovo POS economico? Con la promozione Nexi in corso, potrai ottenere uno sconto del 50% sul canone mensile per i noleggi di SmartPOS e SmartPOS Mini con stampante, due ottimi terminali che diventano così ancora più accessibili, a partire da soli 11,25 euro al mese.

Come accedere alla promo e vantaggi dei POS Nexi

Sottoscrivendo un contratto con Nexi entro il 31 luglio 2024, otterrai canone agevolato a partire da soli 11,25 euro anziché 22,50 euro per 12 mesi, risparmiando così la metà. Inoltre, Nexi offre per SmartPOS e SmartPOS Mini con stampante, zero commissioni sulle transazioni fino a 10 euro (fino al 31 dicembre 2024). Un doppio risparmio, dunque.

Come anticipato, sono due i terminali che partecipano alla promozione Nexi:

SmartPOS: il POS evoluto e intuitivo con servizi pensati per la tua attività, che include una serie di funzionalità avanzate come la connettività garantita, la stampante integrata e la possibilità di accettare buoni pasto e mance direttamente dal dispositivo SmartPOS Mini con stampante: il POS smart da portare sempre con te, ideale per professionisti e piccole attività che necessitano di una soluzione compatta e versatile. Anche in questo caso, la stampante integrata permette una gestione rapida e efficiente delle transazioni

La gamma SmartPOS di Nexi è dunque progettata per soddisfare le esigenze di ogni attività commerciale. Tra gli altri principali vantaggi, segnaliamo l’accredito delle transazioni in un solo giorno lavorativo, connettività garantita in Wi-Fi + 4G con SIM integrata e traffico incluso, possibilità di accettare pagamenti a distanza tramite link, credito d’imposta al 30% sulle commissioni e accesso a Nexi Business, uno strumento per monitorare e gestire le transazioni da web e app.

Avrai, inoltre, sempre a disposizione l’assistenza 24/7 e pronto intervento in caso di guasto. Approfitta della promozione Nexi: il canone mensile di SmartPOS e SmartPOS Mini con stampante è scontato al 50% per i primi 12 mesi, per tutti i nuovi utenti che decidono di sottoscrivere un nuovo contratto online.