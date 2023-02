Nexi POS: la soluzione giusta a zero commissioni sui piccoli importi

Con Nexi POS rivoluzioni la tua attività commerciale azzerando le commissioni sui piccoli importi pagati con carta. Grazie a questa promozione tutti i micropagamenti su transazioni fino a 10 euro sono completamente gratuiti per te. Approfittane subito!

Affidati a chi di pagamenti digitali se ne intende e scegli la soluzione giusta per il tuo business intelligente. Grazie a questo servizio non solo hai zero commissioni sulle transazioni di importi ridotti, ma ottieni anche altri incredibili vantaggi.

Pensa, grazie a Nexi POS potrai accettare tutte le carte. Hai incluso anche PagoBANCOMAT in modalità Contactless. Inoltre potrai accedere al Bonus Fiscale sull’importo delle commissioni. Infine, l’accredito del pagamento sarà disponibile entro il giorno lavorativo successivo.

Nexi POS ti assicura commissioni azzerate

Per un’attività il nemico numero uno è la transazione al di sotto dei 10 euro. Questo sarà solo un lontano ricordo se ti affiderai alle soluzioni di Nexi POS. Infatti, proprio per questi micropagamenti le commissioni sono completamente azzerate.

Tra l’altro, puoi scegliere tra tantissime offerte anche a canone zero. Ad esempio c’è SmartPOS Mini, il POS Smart da portare sempre con te. Paghi solo 129 euro, invece di 179 euro, per l’attivazione e hai una SIM integrata con traffico incluso.

Oppure puoi sempre scegliere Mobile POS che si collega al tuo smartphone. In questo caso il costo di attivazione è di soli 19 euro, anziché 29 euro. Un’ottima soluzione se non vuoi essere vincolato da un costo fisso mensile offrendo ai tuoi clienti la possibilità di pagare con carta e contactless.

Non perdere altro tempo, approfitta subito di queste e di tante altre promozioni. Scegli Nexi POS per la tua attività commerciale. Avrai commissioni azzerate per importi fino a un massimo di 10 euro a transazione. Niente male vero?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.