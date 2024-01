New Super Mario Bros. U Deluxe: a questo prezzo non puoi lasciartelo sfuggire

Sappiamo che da qualche mese non si parla altro di Super Mario Wonder, ma se sei alla ricerca di un capitolo 3D a scorrimento laterale con protagonista il noto idraulico baffuto mascotte della grande N, non possiamo non consigliarti uno dei capolavori più belli degli ultimi anni. Ti suggeriamo infatti di prendere in considerazione New Super Mario Bros. U Deluxe, un’opportunità imperdibile per tutti gli amanti dei giochi platform. Pensa che potrà essere tuo con un prezzo di soli 62,46€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire e corri a prenderlo adesso ma sii veloce.

New Super Mario Bros U Deluxe: ecco perché devi comprarlo

In Super Mario Bros. U Deluxe potrai esplorare mondi affascinanti, affrontare nemici iconici e superare sfide coinvolgenti mentre ti immergerai nella magia senza tempo di Mario e dei suoi amici. New Super Mario Bros. U Deluxe offre una doppia dose di divertimento grazie alla possibilità di giocare con Mario e Luigi contemporaneamente. Invita un amico o un parente per unirsi alla tua avventura e godetevi insieme l’emozione di saltare, correre e scoprire segreti in ogni livello.

Questa versione non solo include il gioco originale, ma offre anche il pacchetto di espansione New Super Luigi U. Questo significa ancora più livelli, nuove sfide e personaggi giocabili, così potrai arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco finale. Ci sarà sempre qualcosa di nuovo da scoprire.

Ogni livello del videogame è stato progettato con cura per offrire un’esperienza coinvolgente e stimolante. Dai classici scenari di Mario alle innovazioni creative, ogni mondo sarà una gioia da visitare. In più, stai tranquillo: è adatto a giocatori di tutte le età e livelli di esperienza ed offre un equilibrio perfetto tra sfida e divertimento.

New Super Mario Bros. U Deluxe è molto più di un semplice gioco; è un’esperienza intramontabile che unisce il divertimento classico di Mario con nuovi elementi emozionanti. Con l’offerta speciale su Amazon a soli 62,46€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo titolo diventa un “must have” irrinunciabile nella tua collezione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.