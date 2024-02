New Super Mario Bros U Deluxe: a questo prezzo è un BEST BUY

Oggi vogliamo parlarti di un videogame veramente spettacolare; se sei un fan della saga di Super Mario e ami i platform in vecchio stile bidimensionali, non puoi lasciarti sfuggire “New Super Mario Bros U. Deluxe“, un capolavoro che non puoi perdere. E adesso, su Amazon, puoi aggiungere questo classico alla tua collezione per soli 49,90€, IVA inclusa e con spese di spedizione comprese. Non lasciatelo sfuggire e corri a prenderlo prima che sia troppo tardi; a questa cifra è un best buy. Avrai anche accesso alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine con il noto servizio di Prime.

New Super Mario Bros U. Deluxe: ecco perché prenderlo oggi

“New Super Mario Bros U. Deluxe” porta il famoso idraulico italiano in una nuova avventura platform piena di azione, sfide e divertimento senza fine. Dovrai unirti a Mario, Luigi e ai loro amici mentre si avventureranno attraverso mondi incantevoli pieni di nemici, ostacoli e tesori da scoprire. Allo stesso modo, salterai, correrai, schiaccerai nemici e userai potenziamenti speciali per superare livelli sempre più impegnativi così salvare la Principessa Peach dalle grinfie di Bowser.

Sappi che l’azione la puoi anche condividere: gioca da solo o fai partecipare fino a tre amici per un’azione multiplayer frenetica e competitiva. Con modalità come “Coin Battle” e “Challenge Mode”, il divertimento non finisce mai. C’è anche la possibilità di unirsi poi ad utenti provenienti da tutto il mondo ti serve un abbonamento al Nintendo Switch Online).

Parliamo ora di gameplay: come sempre, un gioco di Super Mario offre tantissimi potenziamenti iconici per il protagonista e la sua squadra. Dovrai raccogliere il Super Fungo per crescere in altezza, mentre con il Fiore di Fuoco lancerai palle infuocate, appunto, contro i nemici, o potrai usare il Boomerang per colpire i tuoi avversari da lontano.

Insomma, se sei pronto per un’avventura classica con un tocco moderno, non perdere l’opportunità di aggiungere New Super Mario Bros U. Deluxe alla tua libreria di giochi per Nintendo Switch. Con un prezzo speciale di soli 49,90€ su Amazon, questa è un’occasione da prendere al volo, ma sii veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.