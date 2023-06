Netflix: scopri tutte le novità di luglio 2023

Netflix ha in serbo un mese di luglio 2023 fantastico. Sono davvero tantissimi i film, le serie TV e i documentari che approderanno a catalogo di questa incredibile piattaforma. Come sempre, anche il prossimo mese, avrai solo l’imbarazzo della scelta. Perciò non perdere tempo e dai un’occhiata a tutti i titoli in arrivo. Prima però, se ancora non sei abbonato, acquista subito il pacchetto Sky Netflix.

Netflix: tutti i contenuti in arrivo a luglio 2023

Vediamo quindi tutti i contenuti in arrivo su Netflix a luglio 2023. Avrai la possibilità di goderti film davvero speciali e unici oltre a serie TV uniche e avvincenti. Aumenterai anche la tua conoscenza grazie a documentari spettacolari e ricchi di informazioni esclusive. Cosa stai aspettando? Dai un’occhiata al calendario completo delle novità che debutteranno il prossimo mese.

Film

6 luglio

Il profumo dell’oro (Commedia)

The Out-Laws – Suoceri fuorilegge (Commedia Azione)

Bird Box – Barcellona (Horror)

Hanno clonato Tyrone (Commedia Sci-Fi)

Paradise (Thriller Sci-Fi)

Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir (Animazione)

Serie TV Netflix e non solo

5 luglio

Di nuovo 15 anni (Stagione 2)

Di nuovo 15 anni (Stagione 2) 6 luglio

Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer (Stagione 2 – Parte 1)

Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer (Stagione 2 – Parte 1) 13 luglio

Michelle Buteau – Survival of the thickest (Stagione 1)

Michelle Buteau – Survival of the thickest (Stagione 1) 20 luglio

Il colore delle magnolie (Stagione 3)

Il colore delle magnolie (Stagione 3) 27 luglio

The Witcher (Stagione 3 – Volume 2)

The Witcher (Stagione 3 – Volume 2) 28 luglio

Il racconto perfetto (Miniserie)

Il racconto perfetto (Miniserie) 31 luglio

Bastard!! – L’oscuro dio distruttore (Stagione 2)

Documentari

3 luglio

Unknown – La piramide perduta

5 luglio

10 luglio

12 luglio

Quarterback

Quarterback 17 luglio

Unknown – La grotta della scoperta

Unknown – La macchina del tempo cosmica

La Dama del Silencio

