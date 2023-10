Netflix: scopri tutte le novità in arrivo a novembre 2023

In anteprima Netflix ha annunciato tutte le novità in arrivo a Novembre 2023. Tra film e serie TV, sono tantissimi i titoli che arricchiranno il catalogo di questo colosso dello streaming. Ogni mese hai sempre tantissime novità in arrivo che rendono il tuo abbonamento frizzante e piacevole da guardare. Vediamo quindi tutti i film e le serie TV data per data che arriveranno sulla piattaforma.

Se ancora non sei abbonato, ecco un’offerta che potrebbe piacerti e che ti proteggerà da eventuali aumenti della piattaforma. Attiva subito Sky TV+Netflix+Cinema a soli 29,90 euro, anziché 44 euro al mese, per 18 mesi. In regalo ricevi anche una fantastica Nintendo Switch del valore di 299 euro che ti verrà consegnata prima di Natale.

Netflix: tutti i film in arrivo a novembre 2023

Vediamo quindi tutti i film che approderanno a catalogo Netflix lungo tutto il mese di novembre 2023.

1 novembre 2023

Locked In

Le ladre

Nuovo Olimpo

Locked In Le ladre Nuovo Olimpo 3 novembre 2023

NYAD – Oltre l’oceano

Sly

NYAD – Oltre l’oceano Sly 10 novembre 2023

The Killer

The Killer 16 novembre 2023

Best. Christmas. Ever!

In Love and Deep Water

17 novembre 2023

Believer 2

Rustin

I nuovi ricchi

Believer 2 Rustin I nuovi ricchi 21 novembre 2023

Leo

Leo 24 novembre 2023

Ultima chiamata per Istanbul

Ultima chiamata per Istanbul 30 novembre 2023

Family Switch

Troppo cattivi – Un Natale troppo cattivo

Tutte le serie TV in arrivo a novembre 2023

Passiamo ora a tutte le nuove serie TV in arrivo lungo il mese di novembre 2023 su Netflix.

2 novembre 2023

Onimusha

Tutta la luce che non vediamo

Cigarette Girl

Onimusha Tutta la luce che non vediamo Cigarette Girl 3 novembre 2023

Blue Eye Samurai

Ferry – La serie

Il sarto – Stagione 3

Un raggio di sole al giorno

Blue Eye Samurai Ferry – La serie Il sarto – Stagione 3 Un raggio di sole al giorno 9 novembre 2023

Akuma-kun

Akuma-kun 10 novembre 2023

At the moment – 10 storie d’amore

At the moment – 10 storie d’amore 14 novembre 2023

Suburra eterna

Come diventare boss della criminalità

16 novembre 2023

The Crown – Stagione 6 Parte 1

The Crown – Stagione 6 Parte 1 17 novembre 2023

Scott Pilgrim – La serie

Scott Pilgrim – La serie 22 novembre 2023

Squid Game – La sfida

Squid Game – La sfida 24 novembre 2023

Una famiglia quasi normale

Una famiglia quasi normale 28 novembre 2023

Love Like a K-Drama

Onmyoji

Love Like a K-Drama Onmyoji 30 novembre 2023

Obliterated – Una notte da panico

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.