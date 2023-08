Netflix: tutte le novità in arrivo a settembre 2023

Il mese di settembre arricchirà il catalogo Netflix con tantissime novità pronte al debutto. Se ancora non sei abbonato a questa piattaforma di streaming ti consigliamo di attivare subito una delle migliori offerte ad oggi disponibili. Acquista subito Intrattenimento Plus a soli 19,90 euro al mese, anziché 30 euro al mese. Grazie a questa soluzione ottieni Sky TV+Netflix a un prezzo eccezionale.

Netflix: tutti i film in arrivo a settembre

Vediamo ora tutti film che arricchiranno il catalogo Netflix durante tutto il mese di settembre.

6 settembre

Boy Scouts of America: Le verità nascoste (Documentario)

15 settembre

La probabilità statistica dell’amore a prima vista (Commedia Romantica)

15 settembre

Il Conte (Horror)

19 settembre

La dinastia del baseball (Documentario)

27 settembre

Vita nella banlieue 2 (Drammatico)

Tutte le serie TV in arrivo a settembre

Adesso è arrivato il momento di vedere l’elenco completo di tutte le Serie TV che arriveranno a settembre su Netflix.

1 settembre

Disincanto Stagione 5 (Animazione)

3 settembre

The Wolf – Non farti ingannare da lei (Reality)

The Wolf – Non farti ingannare da lei (Reality) 6 settembre

Infamy (Drammatico)

Infamy (Drammatico) 7 settembre

Top Boy Stagione 3 (Drammatico)

La mia prediletta (Thriller)

Virgin River Stagione 5 (Romantico)

7 settembre

In fiamme (Giallo)

Il tempo per noi (Romantico)

Spy Ops: Operazioni speciali (Docuserie)

13 settembre

Le mille vite di Bernard Tapie (Biografico)

13 settembre

DI4RI Stagione 2 (Commedia)

DI4RI Stagione 2 (Commedia) 21 settembre

Kengan Ashura Stagione 3 (Anime)

Sex Education Stagione 4 (Commedia)

21 settembre

Castlevania: Nocturne (Anime)

